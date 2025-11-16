Ciocolată cu jumări, cu colivă sau cu leuştean, precum şi parfumuri cu esenţă de cacao, de dulceaţă de prune cu palincă, alături de pantofi şi genţi din ciocolată atrag atenţia la festivalul organizat în aceste zile la Iaşi, la Atrium Palas.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Vizitatorii complexului comercial din apropierea Palatului Culturii pot explora standurile cu produse din ciocolată sau pe bază de ciocolată şi se pot delecta cu arome neaşteptate, combinaţii curajoase create de ciocolatieri din toate colţurile ţării şi de peste Prut. Pasionaţii de ciocolată artizanală pot participa şi la ateliere sau demonstraţii live susţinute de maeştri ciocolatieri, transmite Agerpres.

Unul dintre produsele vedetă ale festivalului este ciocolata cu jumări şi piper, realizată de proprietara unei cofetării din Comăneşti, la solicitarea unei fabrici de carne. Deşi iniţial reticenţi, vizitatorii care o gustă revin adesea la stand pentru a cumpăra şi pentru a împărtăşi acasă experienţa culinară inedită.

Ciocolată-test

“Un producător de carne ne-a rugat să îi facem un test cu o astfel de ciocolată. Am făcut trei variante. Nouă ne-a plăcut mai mult varianta pe care am şi adus-o la festival: ciocolată, jumări, piper şi sare de mare. (…) Muşcând dintr-o astfel de ciocolată în gură se creează un amestec de arome. Bine, nu se simte intens aroma de jumări, pentru că noi căutăm jumări de calitate”, a mărturisit, pentru AGERPRES, Andrea Agrigoroşoaie.

La fel de inedită şi de căutată este pralina cu gorgonzola şi ciocolată creată de Andreea special pentru Festivalul Ciocolatei de la Iaşi.

“Românii sunt deschişi la astfel de inovaţii ale noastre, însă unii sunt ceva mai reticenţi, dar majoritatea încearcă, o comandă. Lucrez foarte mult cu ciocolata neagră, care este preferata clienţilor, dar asta nu înseamnă că nu am şi varianta de ciocolată albă sau cu lapte. Oamenii caută calitate, iar noi oferim calitate”, a spus Andrea Agrigoroşoaie.

Artiști ciocolatieri

Dalia Păduraru, din Paşcani, proprietara unor cofetării şi restaurante, nu şi-a uitat pasiunea pentru gătit. A pornit de la aranjamente florale şi a ajuns să creeze ciocolată cu colivă şi ciocolată cu leuştean. Pe rafturile ei pot fi admirate şi replici din ciocolată ale unor obiecte spectaculoase, precum coiful dacic de la Coţofeneşti sau un castel în miniatură.

“Ciocolata cu colivă am creat-o după ce România a pierdut un meci de fotbal. (…) Am zis că mă duc şi fac colivă dulce. Pentru clienţii noştri e un produs special. E o ciocolată cu colivă, are şi bomboană, iar pe interior nucă şi caramel. De regulă, o facem doar pe comandă. Facem stocuri mici. La fel de apreciată este şi ciocolata cu leuştean, idee care mi-a venit în timpul unui concurs gastronomic din Germania. Am adăugat puţin leuştean într-o reducţie de vin şi a ieşit o ciocolată demenţială. Eu sunt bucătar-şef, aşa că am şi ciocolată cuba libre, ciocolată cu mohito. La fel de inedite şi de căutate sunt nucile făcute cu untură de casă şi ciocolată”, a povestit Dalia Păduraru.

Parfumuri de ciocolată

Cu o piaţă de desfacere în 28 de ţări, arădeanul Flavius Calaj a venit la Iaşi pentru a-i încânta pe localnici cu parfumuri inspirate de arome de ciocolată, napolitane cu lămâie, caramel sărat, vanilie, ciocolată sau ciocolată cu lapte. Printre produsele care au stârnit uimirea vizitatorilor se află şi parfumul cu dulceaţă de prune cu palincă.

“Avem un brand românesc de parfumuri de nişă. Am lansat o colecţie întreagă bazată pe arome de ciocolată neagră, ciocolată albă şi multe alte note gurmande folosind ingredientele potrivite. E foarte greu de făcut astfel de parfumuri. Sunt luni întregi în care se fac teste pe fiecare ingredient în parte, pentru a vedea reacţia cu celelalte ingrediente. În ultimii cinci ani există un trend de a crea parfumuri gurmande”, a explicat Flavius Calaj.

Multe alte parfumuri gurmande, precum cele cu aromă de ciocolată cu zmeură, pot fi găsite la Festivalul Ciocolatei de la Iaşi, prin intermediul unui magazin din Bucureşti.

“Ne mândrim că în magazin avem parfumuri de toate felurile şi multe branduri româneşti. Sunt şapte sau opt. Încercăm să le promovăm şi să le aducem în atenţia publicului pentru că au creaţii foarte frumoase. Am venit aici cu parfumuri gurmande care miros a vin, a cartofi, paste carbonara. Avem 300 – 400 de tipuri de parfumuri diferite. Anul trecut clienţii se îndreptau spre parfumuri fresh, acvatice, dar anul acesta cele mai căutate au fost parfumurile gurmande”, au explicat reprezentanţii magazinului de parfumuri.