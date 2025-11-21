5.244 de mostre din 46 de țări au fost expuse anul acesta la World Cheese Awards, la Berna, în Elveția, una dintre cele mai mari competiții globale destinate brânzeturilor. Guild of Fine Food este organizatorul acestui mare eveniment, iar ediția de anul viitor va avea loc în Córdoba, Andalucia, în Spania.

România a câștigat 5 medalii (1 de aur, 2 de argint și 2 de bronz) și a fost reprezentată pentru prima dată de un jurat român, în persoana Andreei Popa. Brânza de Horezu (brandul firmei Five Continent din județul Vâlcea) a adus României medalia de aur.

Distribuția medaliilor de la World Cheese Awards 2025

Lista completă a participanților și medaliilor obținute este următoarea:

Bulgaria – o medalie de bronz

Bosnia și Herțegovina – trei medalii (o medalie de aur și două de bronz)

Croația a câștigat 14 medalii (două medalii de aur, patru de argint și opt de bronz)

Ungaria a câștigat 16 medalii (trei medalii de aur, opt de argint și cinci de bronz)

Polonia a câștigat 10 medalii (trei medalii de aur, patru medalii de argint și trei de bronz)

Slovacia a câștigat cinci medalii (un Super Gold, o medalie de aur, două de argint și una de bronz)

Serbia a câștigat două medalii (un Super Gold și o medalie de bronz)

Slovenia a câștigat două medalii de bronz

Ucraina a câștigat cinci medalii (două medalii de argint și trei de bronz)

Elveția, țara gazdă, a câștigat 597 de medalii din puțin peste 948 de intrări în competiție

Brânza de Horezu, județul Vâlcea

Five Continent SRL, cu Brânza de Horezu, din județul Vâlcea, a câștigat aur. Brânza câștigătoare este o brânză maturată de oaie, cu o perioadă de maturare de 12 luni. Este a XI-a medalie internațională pe care o câștigă producătorul de brânzeturi din Vâlcea de-a lungul timpului în cadrul competițiilor internaționale. Brânza de Horezu este și brânza care a adus cele mai multe medalii României, toate obținute la competițiile internaționale.

Pricske sajt maturată, de două feluri, din Harghita

Caritas Dezvoltare Rurală, din localitatea Gheorgheni,județul Harghita, a câștigat două medalii de argint cu Pricske sajt maturată 6 luni și Pricske sajt maturată 12 luni.

Bömbi félkemény érlelt sajt, din Harghita

Andy Zoofarm SRL din localitatea Tușnadu Nou, județul Harghita, a câștigat o medalie de bronz. Laptele procesat pentru brânza câștigătoare provine de la cele 120 de vaci ale acestui producător. Bömbi félkemény érlelt sajt este brânza câștigătoare.

Smoked Brăde, din Harghita

Agrotranscom-Ex din Miercurea Nirajului (județul Harghita) a câștigat o medalie de bronz cu brânza Smoked Brăde, cu o perioadă de maturare de 3 luni.

Andreea Popa, primul sommelier de brânzeturi român prezent în juriul World Cheese Awards

O premieră importantă pentru industria românească de brânzeturi este și prezența Andreei Popa în calitate de jurat. Somelierul de brânzeturi Andreea Popa este unul dintre cei 265 de jurați internaționali.

Andreea Popa este trainer oficial Academy of Cheese și singura româncă ce susține cursurile acestei organizații în limba română. Mostrele de brânză au fost expuse pe 110 mese, iar pe fiecare masă au fost prezentate spre evaluare între 45–47 de brânzeturi.

Din punctul ei de vedere, prezența sa în juriu poate ajuta din mai multe motive. „Un jurat român devine un observator profesionist al tendințelor globale. Experiența acumulată într-un panel internațional este extrem de valoroasă atunci când este adusă înapoi în comunitatea locală… Înțelegerea standardelor de calitate, a criteriilor de maturare și a modului în care alte țări își dezvoltă stilurile ajută producătorii români să își calibreze mai bine tehnicile.

Un alt aspect este vizibilitatea. Faptul că România este prezentă nu doar prin brânzeturile înscrise, ci și prin profesioniști în juriu transmite un mesaj clar despre implicarea și expertiza din industrie. În paneluri internaționale, aceste prezențe contează. Jurații discută, schimbă informații și menționează proiectele din țara lor, iar expunerea aceasta ajută indirect producătorii români. Se creează conexiuni, iar România are nevoie de aceste conexiuni pentru a se face cunoscută”, afirmă Andreea Popa, pe website-ul cheeseorbit.com.