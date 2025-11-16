World Cheese Awards 2025, una dintre cele mai mari competiții dedicate exclusiv brânzeturilor, s-a desfășurat în weekendul care s-a încheiat la Berna, Elveția, în cadrul festivalului Capital of Cheese. Evenimentul, organizat de Guild of Fine Food, a reunit peste 5.200 de brânzeturi din aproape 50 de țări, toate evaluate de un juriu internațional format din 265 de specialiști.

Conform revino.ro, procesul de jurizare a avut două etape. Prima etapă a constat în evaluarea brânzeturilor din concurs „în orb”. Au fost apreciate în funcție de aspect, aromă, textură, gust și aspect general. Fiecare sortiment de brânză a primit una dintre distincțiile Bronz, Argint, Aur sau Super Gold.

În a doua etapă, la jurizarea finală, toate brânzeturile cu distincția „Super Gold” au fost analizate de un juriu format din 14 experți internaționali de top, care au și selectat brânzeturile finaliste.

Conform aceleiași surse, calificativul „Aur” este acordat brânzeturilor care ating un punctaj excelent și prezintă calități tehnice și organoleptice deosebite, de la textură la aromă.

O distincție de aur pentru brânza românească

Calificativul „argint” marchează o brânză foarte bună, corect realizată, cu un profil gustativ reușit, dar cu mici diferențe față de nivelul „aur”. Iar „Bronzul” este oferit brânzeturilor solide ca execuție, corecte din punct de vedere tehnic și apreciate de juriu.

Concurenții români au reușit să obțină o distincție de aur, respectiv brânza Horezu. Este un produs artizanal din lapte de oaie. Brânzeturile Caritas Dezvoltare Rurală au obținut distincții de argint, iar Bömbi félkemény și Smoked Brădet au primit distincții de bronz.

Marele câștigător al concursului a fost Le Gruyère AOP din Elveția.

Evenimentul a înregistrat și o premieră. A fost concursul care a concentrat cel mai mare număr de brânzeturi elvețiene înscrise vreodată, aproape 950.

Organizatorii au anunțat, de asemenea, că următoarea ediție a World Cheese Awards va avea loc la Córdoba, în Spania.