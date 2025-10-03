Pentru prima dată în istorie, gastronomia românească a intrat în atenția celei mai importante comunități internaționale de bucătari. Chef Alex Petricean, fondatorul restaurantului NOUA, a fost nominalizat la The Best Chef Awards, eveniment desfășurat la Milano, și a primit simbolic „cuțitul”, recunoașterea oficială a apartenenței la elita mondială a bucătarilor.

„România este aici. Pentru prima dată în istorie, un chef român a fost nominalizat la The Best Chef Awards și a primit recunoașterea internațională printr-un cuțit, simbol al excelenței și al apartenenței la comunitatea celor mai buni chefi ai lumii”, au transmis reprezentanții NOUA pe pagina oficială de Facebook.

Nominalizarea lui Alex Petricean este descrisă drept un moment de cotitură pentru gastronomia românească. „Este un moment istoric pentru țara noastră. Alex Petricean a scris istorie la Milano și a intrat în comunitatea globală a celor care dau tonul gastronomiei mondiale”, se arată în aceeași postare.

Recunoașterea nu îi aparține doar lui Petricean, ci întregii echipe NOUA, producătorilor locali și clienților care i-au susținut parcursul. „Această recunoaștere nu este doar a lui. Este a echipei NOUA, care pune umărul și sprijină toate visele lui Chef Alex, toată călătoria lui creativă și efortul imens depus pentru bucătăria românească. Este despre producătorii locali care au adus ce au mai autentic. Este despre oaspeții care ne trec pragul și ne dau curaj să visăm mai departe. Este despre nopți târzii, sacrificii, lacrimi și bucurii care astăzi se transformă într-un vis devenit realitate”, au subliniat reprezentanții restaurantului.

Mai mult decât o performanță individuală, nominalizarea deschide drumuri pentru alți bucătari români, conform sursei citate.

„Această nominalizare deschide o poartă pentru alți chefi români talentați. Pentru generațiile care vin, pentru vocile și poveștile care merită să fie auzite pe scena gastronomică mondială”, au mai transmis cei de la NOUA.