Dr. Daniela Stegaru, asistent universitar, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice la Institutul de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice „Nicolae Paulescu”, a fost prezentă în emisiunea Fântâna de sănătate la G4Food, realizată de nutriționistul Tania Fântână, unde a vorbit despre unul dintre cele mai importante subiecte din zona nutriției: injecțiile de slăbit. Pentru cine sunt, pentru cine nu sunt și, mai ales, cum funcționează și ce efecte secundare pot avea, toate aceste detalii au fost oferite de invitata emisiunii, dr. Daniela Stegaru.

„Sunt deja mai bine de 15 ani de când noi, ca diabetologi, folosim această clasă terapeutică – agoniștii de receptori (substanțe chimice care se leagă de un receptor celular specific, activându-l pentru a produce un răspuns biologic, mimând adesea substanțele naturale ale corpului, n.r.) GLP1, ca tratament pentru pacienții cu diabet zaharat de tip 2. În tot acest interval s-au observat, dincolo de beneficiile de ameliorare a controlului metabolic al diabetului, s-a observat că există acest efect secundar de scădere în greutate, efect secundar pe care bineînțeles că ni-l doream foarte mult pentru că este unul dintre factorii de risc pe care cel mai greu îi putem controla și anume greutatea”, a explicat ea.

Injecțiile nu sunt pentru oricine

De asemenea, medicul a mai arătat că aceste injecții nu sunt destinate celor care vor să scape de doar câteva kilograme și că, de fapt, acesta este un tratament pe termen lung. Oricine face injecțiile și slăbește, dar nu îi schimbă stilul de viață, va reveni imediat la greutatea inițială, a mai arătat ea.

În plus, a mai explicat cui sunt destinate aceste injecții. „Există criterii clare care spun că poate apela la tratament anti-obezitate pacientul care se încadrează cel puțin în categoria de obezitate gradul întâi. Asta înseamnă un indice de masă corporală de peste 30kg/m² sau pacientul care se află în zona de suprapondere, un indice de masă corporală de peste 27kg/m², dar care are tulburări metabolice precum pre-diabet, dislipidemie, boala ficatului, gras metabolic și nu numai.”