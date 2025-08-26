Ingrediente pentru 4 porții de cialledda
4 felii groase de pâine uscată (în Puglia se folosesc de regulă tradiționalele friselle)
circa 8 roșii bine coapte, din varietățile pentru salată
1 castravete
1 ceapă roșie sau ceapă de apă
oregano uscat, după gust
busuioc proaspăt, după gust
sare, după gust
ulei de măsline
Procedeu
Înmoaie pâinea în apă
Umezește rapid pâinea uscată în apă rece, e nevoie de doar câteva secunde – nu trebuie să se sfărâme, doar să se înmoaie ușor.
Pregătește legumele
Taie roșiile în bucățele mici.
Feliază ceapa cât mai subțire.
Curăță castravetele și taie-l rondele.
Amestecă pâinea cu legumele
Așază pâinea într-o farfurie adâncă sau un bol.
Adaugă deasupra roșiile cu tot cu suc, ceapa și castravetele.
Completează cu arome
Presară puțină sare, oregano, frunze de busuioc rupte cu mâna și stropește generos cu ulei de măsline extravirgin. Amestecă și lasă să se odihnească 5-10 minute: pâinea absoarbe aromele și devine irezistibilă. Ținută la frigider în acest interval, la cialledda devine și un preparat răcoros, ideal vara. Firește că, urmând propriul gust, fiecare mai poate completa această salată cu ce dorește, măsline, ardei, ierburi aromatice, suc de lămâie etc.