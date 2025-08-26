Rețete

Cialledda, un preparat tradițional din regiunea italiană Puglia, în care se folosește pâinea uscată. Seamănă cu salata panzanella din Toscana dar are mai multe ingrediente

Cialledda este unul dintre cele mai autentice și reprezentative feluri de mâncare ale tradiției țărănești din regiunea italiană Puglia. S-a născut din încercarea de a folosi pâinea care nu mai este prea proaspătă. Știut fiind că pâinea în civilizația rurală era un aliment cu valențe aproape sacre și nu se arunca nici măcar o firimitură, cel mult, se dădea la păsările cerului, nu la gunoi.

Cialledda este un preparat aparent simplu care înglobează însă în el întreaga filosofie mediteraneană a simplității, a prospețimii și a utilizării inteligente a ingredientelor aparent modeste. Se consideră că termenul cialledda provine din latinescul ciala (strachină) și indică un preparat servit într-un bol.

Era consumată mai ales de țărani pe câmp, pentru că era ușor de pregătit, hrănitoare și răcoritoare în zilele toride. Noua filosofie actuală antirisipă i-a scos din nou valențele la lumină. Se prepară dintr-o bază de pâine uscată, peste care se adaugă legumele verii, ulei și arome. Iar cine simte că nu e suficientă o mâncare vegetariană, îi poate asocia, la cină, o felie de brânză sau un ou fiert.

Ingrediente pentru 4 porții de cialledda

  • 4 felii groase de pâine uscată (în Puglia se folosesc de regulă tradiționalele friselle)

  • circa 8 roșii bine coapte, din varietățile pentru salată

  • 1 castravete

  • 1 ceapă roșie sau ceapă de apă

  • oregano uscat, după gust

  • busuioc proaspăt, după gust

  • sare, după gust

  • ulei de măsline

Procedeu

Înmoaie pâinea în apă

  • Umezește rapid pâinea uscată în apă rece, e nevoie de doar câteva secunde – nu trebuie să se sfărâme, doar să se înmoaie ușor.

Pregătește legumele

  • Taie roșiile în bucățele mici.

  • Feliază ceapa cât mai subțire.

  • Curăță castravetele și taie-l rondele.

Amestecă pâinea cu legumele

  • Așază pâinea într-o farfurie adâncă sau un bol.

  • Adaugă deasupra roșiile cu tot cu suc, ceapa și castravetele.

Completează cu arome

  • Presară puțină sare, oregano, frunze de busuioc rupte cu mâna și stropește generos cu ulei de măsline extravirgin. Amestecă și lasă să se odihnească 5-10 minute: pâinea absoarbe aromele și devine irezistibilă. Ținută la frigider în acest interval, la cialledda devine și un preparat răcoros, ideal vara. Firește că, urmând propriul gust, fiecare mai poate completa această salată cu ce dorește, măsline, ardei, ierburi aromatice, suc de lămâie etc.

