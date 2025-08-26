Cialledda este unul dintre cele mai autentice și reprezentative feluri de mâncare ale tradiției țărănești din regiunea italiană Puglia. S-a născut din încercarea de a folosi pâinea care nu mai este prea proaspătă. Știut fiind că pâinea în civilizația rurală era un aliment cu valențe aproape sacre și nu se arunca nici măcar o firimitură, cel mult, se dădea la păsările cerului, nu la gunoi.

Cialledda este un preparat aparent simplu care înglobează însă în el întreaga filosofie mediteraneană a simplității, a prospețimii și a utilizării inteligente a ingredientelor aparent modeste. Se consideră că termenul cialledda provine din latinescul ciala (strachină) și indică un preparat servit într-un bol.

Era consumată mai ales de țărani pe câmp, pentru că era ușor de pregătit, hrănitoare și răcoritoare în zilele toride. Noua filosofie actuală antirisipă i-a scos din nou valențele la lumină. Se prepară dintr-o bază de pâine uscată, peste care se adaugă legumele verii, ulei și arome. Iar cine simte că nu e suficientă o mâncare vegetariană, îi poate asocia, la cină, o felie de brânză sau un ou fiert.