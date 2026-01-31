China va introduce tarife vamale de până la 11,7% pentru mai multe produse lactate provenite din Uniunea Europeană. Decizia vine după finalizarea unei investigații anti-subvenție care vizează sprijinul financiar acordat fermierilor europeni. Potrivit unei liste de tarife consultate de Euractiv, noile taxe se vor aplica unei game largi de produse. Sunt vizate diferite tipuri de brânzeturi, lapte și smântână exportate din statele membre ale Uniunii Europene, notează Euractiv.

Ancheta a fost lansată în august 2024 de autoritățile chineze. Scopul a fost evaluarea impactului subvențiilor europene asupra pieței lactatelor din China. Investigația a analizat atât plățile directe acordate prin Politica Agricolă Comună, cât și alte forme de sprijin. Printre acestea se numără plăți pentru practici de mediu și sustenabilitate. Autoritățile de la Beijing susțin că aceste subvenții au distorsionat concurența. Concluzia anchetei este că sprijinul financiar european ar fi afectat producătorii chinezi de lactate.

Ce produse și companii sunt afectate

Conform documentelor, majoritatea exportatorilor europeni vor fi supuși unui tarif de 11,7%. Totuși, peste 50 de companii vor beneficia de o rată mai redusă, de 9,5%. Printre acestea se află mari jucători din industria lactatelor europene. Este vorba despre grupul francez Lactalis, compania daneză Arla și producătorul italian Zanetti. Lista completă include exportatori din mai multe state membre.

Decizia finală reduce semnificativ taxele impuse anterior. În luna precedentă, China aplicase tarife temporare mult mai ridicate. Acestea variau între 21,9% și 42,7%, în funcție de produs și exportator. Reducerea tarifelor vine după ce autoritățile chineze au analizat concluziile preliminare. În decembrie, Beijingul anunța că există dovezi privind legătura dintre subvențiile europene și dificultățile industriei lactatelor din China.

Investigația asupra lactatelor europene nu este un caz izolat. Ea se desfășoară în paralel cu anchete similare care vizează exporturile europene de carne de porc și coniac. Aceste acțiuni sunt considerate, pe scară largă, drept represalii comerciale. Ele au venit după ce Uniunea Europeană a impus, în luna ianuarie, tarife asupra vehiculelor electrice importate din China.

Disputa dintre Bruxelles și Beijing s-a intensificat în ultimii ani. Comerțul, subvențiile și protecția industriilor strategice sunt puncte sensibile pentru ambele părți.

Reacția fermierilor europeni

Organizațiile europene ale fermierilor au reacționat rapid. Copa și Cogeca, principalele structuri de reprezentare ale agricultorilor din UE, au criticat decizia Chinei. „Încă o dată, fermierii și produsele lor competitive, de înaltă calitate, sunt prinși într-un conflict comercial mai amplu”, au transmis reprezentanții organizațiilor pe rețelele sociale. Aceștia cer o soluție diplomatică și constructivă. Potrivit lor, sectorul agricol nu ar trebui să fie folosit ca instrument de presiune în conflicte comerciale internaționale.

Impactul economic al noilor tarife rămâne de evaluat. Exporturile europene de lactate către China reprezintă un segment important pentru anumite state membre. Pentru unii producători, piața chineză este esențială pentru menținerea volumelor și a profitabilității.

În perioada următoare, atenția se va concentra pe reacția Uniunii Europene. Bruxelles-ul ar putea răspunde prin negocieri sau prin noi măsuri comerciale, în funcție de evoluția relațiilor cu Beijingul.