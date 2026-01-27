Uniunea Salvăm Ţăranul Român solicită majorarea sprijinului pentru cultivatorii de legume în spaţii protejate, în 2026

Uniunea Salvăm Ţăranul Român solicită majorarea sprijinului pentru cultivatorii de legume în spaţii protejate în anul 2026, la 2,5 euro/mp, în condiţiile în care organizaţia anticipează o creştere a costurilor de producţie cu până la 70%, transmite Agerpres.

“Această majorare este imperios necesară şi este cauzată de următoarele probleme şi situaţii cu care se confruntă producătorii de legume în spaţii protejate: creşterea preţului la energia electrică cu un minim de 70% începând cu luna iunie 2025; creşterea cu procente cuprinse între 70%-300% a impozitelor pe terenurile agricole, clădiri, case, maşini şi utilaje agricole de la 01.01.2026; creşterea preţului la inputuri cu procente cuprinse între 20%-35% faţă de aceeaşi perioadă a anul trecut; eliminarea facilităţilor fiscale pentru angajatorii care activează în domeniul agricol; lipsa acută a forţei de muncă şi creşterea onorariului zilnic oferit zilierilor de la 100-120 lei/ zi în 2024 la minimum 170-250 lei / zi în 2025- 2026; preconizata eliminarea a facilităţilor fiscale pentru cooperativele agricole; creşterea preţului la combustibilul solid cu procente cuprinse între 25%-45% faţă de anul 2025; introducerea din acest an a taxei pe Carbon pentru îngrăşămintele chimice folosite în procesul de nutriţie a plantelor care va genera costuri suplimentare pentru fermieri de la 200-500 euro/tonă, adică minimum 30% faţă de anul 2025; creşterea preţurilor cu minimum 20% la RCA pentru maşini şi utilaje pe anul 2026; plata obligatorie de minimum 2600 lei/ an începând cu luna Octombrie 2025 pentru contribuţia la Sistemul de Asigurări de Sănătate; impactul acordului UE-Mercosur; noua Politică Agricolă Comună 2028-2032 etc”, se precizează într-un comunicat al Uniunii.

Potrivit organizaţiei, toate aceste elemente vor genera costuri de producţie şi cheltuieli suplimentare faţă de anul 2025 cu procente minime cuprinse între 35%-45% şi maxime între 60%-70%.

În context, Uniunea solicită o întâlnire de urgenţă cu ministrul Agriculturii, Florin Barbu, solicitându-i acestuia să susţină solicitările organizaţiei în cadrul MADR, în faţa preşedintelui României, a premierului şi a celor două Comisii de Agricultură din Senat şi Camera Deputaţilor.