Parlamentul European a anunțat cine vor fi primele personalități distinse cu noul Ordin European al Meritului, o distincție creată pentru a recunoaște „contribuții relevante la integrarea europeană și la apărarea valorilor europene”. Printre personalitățile premiate se numără și fostul cancelar german Angela Merkel, președintele Ucrainei Volodimir Zelenski sau membrii trupei U2, scrie El Pais.

Celebrul chef José Andrés se numără printre primii cetățeni distinși cu această nouă decorație

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a anunțat marți, în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg, lista celor aproximativ douăzeci de laureați din prima serie de nominalizări, care ar urma să devină un eveniment anual.

Pe lângă chef José Andrés, au fost distinși, printre alții, fosta cancelară a Germaniei Angela Merkel, președintele Ucrainei Volodimir Zelenski, secretarul de stat al Sfântului Scaun Pietro Parolin și membrii trupei U2, inclusiv solistul Bono.

Lista reunește personalități din domenii diferite și reflectă spiritul noului premiu european, care își propune și „să inspire generațiile viitoare, evidențiind curajul civic și angajamentul față de idealurile europene”.

„Europa a fost întotdeauna construită de oameni. Ei au construit punți, au dărâmat bariere, au răsturnat dictaturi și au depășit crize pentru un viitor mai bun al continentului nostru, iar acest angajament european merită să fie celebrat”, a declarat Roberta Metsola.

„Prin Ordinul European al Meritului îi onorăm pe cei care nu doar au crezut în Europa, ci au contribuit la construirea ei”, a subliniat aceasta.

Trei categorii ale noii distincții

Noua ordine are trei niveluri. Cel mai înalt este „membru distins” al Ordinului, urmat de „membru onorabil” și „membru” al Ordinului.

Chef-ul José Andrés, stabilit la Washington și fondator al organizației umanitare World Central Kitchen, va primi titlul de „membru al Ordinului”. Distincția îi recunoaște activitatea umanitară desfășurată prin această organizație.

În aceeași categorie se regăsesc și baschetbalistul grec Giannis Antetokounmpo, medicul și liderul academic leton Sandra Lejniece, avocata ucraineană pentru drepturile omului Oleksandra Matviiciuk și membrii trupei U2: Paul David Hewson (Bono), David Howell Evans, Adam Charles Clayton și Joseph Mullen Jr.

Cine este chef José Andrés

Chef José Andrés este fondatorul organizației caritabile World Central Kitchen. Organizația a fost creată în 2010 după cutremurul dramatic din Haiti, când, deja cunoscut în Statele Unite, José Andrés a zburat la Port-au-Prince pentru a pregăti și distribui mese, apoi a lucrat cu bucătarii locali pentru a crea puncte de alimentație permanente.

De atunci, misiunea ONG-ului este să gătească pentru cei care au nevoie: în Republica Dominicană, Nicaragua, Zambia, Peru, Cuba, Uganda, Bahamas, Cambodgia, Ucraina, Gaza, dar și în zonele devastate de uragane în Houston și Puerto Rico, și de incendiile care au afectat deja Vestul Statelor Unite. Sau pentru migranții din corturile de la granița cu Mexic.

Chef-ul spaniol a fost evident prezent și în momentul celebrelor inundații de la Valencia din urmă cu un an și jumătate.

Ceremonia oficială

În fiecare an, până la douăzeci de personalități din domenii diferite vor fi numite membri ai Ordinului pentru contribuțiile lor la proiectul european.

Decizia de a crea această distincție a fost luată anul trecut, în cadrul aniversării a 75 de ani de la Declarația Schuman, moment considerat începutul procesului care a dus la formarea Uniunii Europene.

Ceremonia oficială de acordare a premiilor va avea loc în timpul sesiunii plenare a Parlamentului European de la Strasbourg, programată între 18 și 21 mai.

După decorare, laureații vor putea purta insigna sau panglica specifică gradului primit. Regulamentul prevede că acestea trebuie purtate pe partea stângă a pieptului, cu excepția insignei pentru membrii distinși ai Ordinului, care se poartă la gât.

Statutul de membru al Ordinului poate fi retras dacă persoana decorată este găsită vinovată de o infracțiune printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau dacă folosește distincția în mod necorespunzător.

Pe durata acestui titlu, membrii Ordinului vor avea și posibilitatea de a accesa galeria oficială a Parlamentului European în timpul sesiunilor plenare.