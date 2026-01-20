După experiențe profesionale în unele dintre cele mai respectate restaurante din lume, din țările nordice până în America de Sud, Alex Petricean a ales de fiecare dată să se întoarcă în România. Parcursul său este prezentat într-un nou episod al seriei „Cei care se întorc”, realizată de Economedia, unde chef-ul vorbește despre miza revenirii acasă, despre performanță în gastronomie și despre construcția unei bucătării românești contemporane.

Fondator al restaurantului NOUA, Alex Petricean este unul dintre cei mai cunoscuți reprezentanți ai noii generații de chefi din România. A lucrat în restaurante cu stele Michelin din Danemarca și Suedia, dar și în bucătării de referință din Chile, Peru și Mexic. În 2025, a fost nominalizat la The Best Chef Awards, la Milano, primind simbolic „cuțitul” care marchează apartenența la elita mondială a bucătarilor.

Prima plecare în afara țării a avut loc în 2010, într-un context educațional, iar debutul traseului internațional în bucătărie a venit în 2014. Au urmat ani de plecări și reveniri, perioade de muncă intensă și experiențe acumulate în ritm concentrat. Cea mai lungă ședere în afara României a fost de zece luni. „Am vrut să văd care sunt standardele internaționale, să văd unde se află bucătăria la nivel global”, spune chef-ul, explicând motivația intrării în lumea restaurantelor de top.

Experiența din Italia i-a oferit primele repere solide despre valoarea ingredientului și respectul pentru tradiție, iar anii petrecuți în nordul Europei i-au adus contactul cu rigoarea, minimalismul și performanța dusă la extrem. Ulterior, America de Sud a însemnat o schimbare radicală de perspectivă, prin contactul cu biodiversitatea, tradițiile locale și relația profundă dintre comunități și mâncare.

Toate aceste experiențe au stat la baza definirii conceptului de „noua bucătărie românească”, cristalizat în jurul anului 2017 și materializat, din 2019, prin restaurantul NOUA. Petricean spune că nu a preluat mecanic modelele din afară, ci le-a adaptat treptat la realitățile locale și la publicul din România, într-un dialog construit pas cu pas.

Decizia de a reveni constant în țară a fost una personală, legată de limbă, familie și sentimentul de apartenență, dar și de dorința de a demonstra că performanța este posibilă și în România. În același timp, chef-ul atrage atenția asupra dificultăților din HoReCa, de la lipsa forței de muncă până la absența unui cadru strategic care să susțină gastronomia ca element de identitate și de atractivitate turistică.

La șapte ani de la deschiderea NOUA, Alex Petricean vorbește despre un proiect de durată, construit cu răbdare, într-un context marcat de pandemie, crize economice și schimbări de consum. Planurile de extindere există, inclusiv în alte orașe din țară, dar sunt abordate prudent, cu accent pe sustenabilitate și pe calitatea experienței oferite oaspeților.

