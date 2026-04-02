O npuă veste bună în sectorul gastronomic din România: lansarea programului „Culinary Horizons – Empowering Youth”. Inițiativa, susținută de Chef Adrian Hădean prin platforma Social Food, își propune să ofere unui grup de 12 tineri aflați în situații de viață dificile nu doar o simplă instruire, ci un drum profesional concret și sustenabil.

Anunțul a fost făcut chiar de șef Hădean pe rețelele sociale

Programul se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani, rezidenți în zona București-Ilfov. Selecția pune accent pe componenta socială, fiind vizate persoane care provin din medii vulnerabile:

Tineri care se confruntă cu dificultăți financiare majore;

Persoane care nu beneficiază de sprijin familial;

Tineri proveniți din programe sociale, centre de plasament sau sprijiniți de diverse ONG-uri.

Un program complet de 4 luni

Spre deosebire de cursurile teoretice clasice, „Culinary Horizons” oferă o experiență de formare integrată, care îmbină mediul digital cu practica intensă:

Formare teoretică online: Cursanții vor învăța bazele culinare, regulile stricte de igienă, principii de sustenabilitate în bucătărie și, esențial pentru succesul profesional, soft skills (comunicare și lucru în echipă). Practică în bucătărie socială: Sub îndrumarea mentorilor, tinerii vor pune în aplicare cunoștințele dobândite, gătind într-un mediu real. Mentorat și dezvoltare: Dincolo de cuțite și tigăi, programul pune preț pe dezvoltarea personală, oferind sprijin moral și îndrumare pentru viitoarea carieră.

La finalul celor patru luni, cei 12 participanți vor primi un certificat de participare și o scrisoare de recomandare, care îi vor ajuta să se angajeze într-o bucătărie profesionistă.

Cum te înscrii?

Candidații trebuie să completeze un formular de înscriere (disponibil AICI), care include și un scurt paragraf de motivație. Ulterior, vor avea loc preselecții și interviuri individuale.

Data limită pentru înscrieri este 5 aprilie 2026.

Pentru cei care doresc să consulte detaliile tehnice, regulamentul complet de selecție poate fi descărcat de pe site-ul Social Food.