Cererea pentru varza poloneză, sub așteptări. Producție mare, consum intern slab în 2025 / „Unii cultivatori au ajuns chiar să distrugă marfa”

03 mart. 2026, Retail
Cererea pentru varza poloneză, sub așteptări. Producție mare, consum intern slab în 2025 / „Unii cultivatori au ajuns chiar să distrugă marfa”
Condițiile meteo favorabile au asigurat un start solid pentru sezonul legumelor de iarnă din Polonia, însă cererea pentru varză a fost mai redusă decât anticipau comercianții. Producția ridicată, susținută de un an agricol echilibrat, nu a fost însoțită de un consum pe măsură pe piața internă, conform Fresh Plaza.

Kornelia Lewikowska, manager de achiziții în cadrul exportatorului polonez de legume Green Best, explică faptul că oferta de varză albă a fost foarte mare în acest an. „În acest an, avem stocuri foarte mari de varză albă pe piața internă din Polonia. Vremea a ajutat la obținerea unor producții bune, deoarece au existat precipitații suficiente primăvara, ceea ce a asigurat un start bun și o recoltă solidă. Vara care a urmat nu a fost secetoasă, ceea ce, la rândul său, a contribuit la producții bune”.

Cu toate acestea, cererea nu a confirmat estimările inițiale ale comercianților.

„Cererea pentru varză proaspătă în Polonia în sezonul 2025 a fost mai slabă decât se anticipa în prognoze; în ciuda creșterii ofertei, consumul intern nu a ținut pasul cu disponibilitatea mai mare a produsului. Totuși, nu aprovizionăm doar piața internă; principalele noastre piețe de export pentru varză sunt Slovacia și Ungaria, de exemplu. Analizând exporturile, putem observa clar că atât varza albă, cât și cea roșie domină comparativ cu alte varietăți”.

Unii cultivatori au ajuns chiar să distrugă marfa

Pe fondul cererii scăzute, supraproducția a devenit o problemă reală în acest sezon. Compania și-a propus să mențină livrările constante către clienți pe durata iernii, însă contextul din piață a pus presiune suplimentară pe producători. „Pentru compania noastră, obiectivul a fost să menținem livrări continue către clienții noștri pe parcursul sezonului de iarnă. Din fericire, prin muncă susținută și planificare atentă, am reușit să ne atingem aceste obiective. Totuși, nu fără provocări, deoarece ne-am confruntat cu problema supraproducției. Acest lucru i-a determinat pe unii cultivatori să își depoziteze marfa sau, în cazuri extreme, chiar să distrugă culturile rămase”.

Per ansamblu, sezonul a fost mai degrabă liniștit din punct de vedere comercial. „Per ansamblu, a fost un sezon destul de liniștit. Sezonul legumelor de iarnă se va încheia odată cu apariția recoltei de primăvară, care este așteptată în jurul lunii mai.”

