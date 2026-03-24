Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului (INCDPM) a lansat, pe platforma SEAP, o licitație pentru realizarea unui sistem integrat de monitorizare a sturionilor sălbatici și pentru prevenirea braconajului pe un sector de până la 1.500 de kilometri din Dunăre. Valoarea estimată a proiectului este de 16,7 milioane de lei, informează Go4IT.

Finanțarea este asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în cadrul componentei „Tranziție Verde”, iar proiectul este coordonat de Ministerul Mediului.

Inițiativa vizează dezvoltarea unui sistem high-tech de monitorizare care va acoperi 1.500 de kilometri de Dunăre, pe traseul cuprins între Porțile de Fier și Marea Neagră. Sturionii, specii rare și protejate, au fost puternic afectați de braconaj. Valoarea economică ridicată a acestor pești este dată în special de caviar, considerat unul dintre cele mai scumpe produse alimentare la nivel global. În același timp, carnea de sturion este apreciată, inclusiv pentru faptul că nu conține oase, spre deosebire de alte specii.

- articolul continuă mai jos -

Conform proiectului, o parte dintre pești vor fi echipați cu emițătoare ultrasonice. Semnalele transmise vor fi captate de stații de monitorizare și de stâlpi de comunicații instalați de-a lungul malurilor Dunării.

Datele colectate vor fi transmise online și procesate prin tehnologii avansate, precum sisteme Big Data și Kubernetes, care permit gestionarea unor volume mari de informații în timp real.

Informațiile vor ajunge într-un centru de comandă din București, unde va putea fi urmărită în timp real locația sturionilor. Sistemul este gândit astfel încât să permită detectarea rapidă a activităților de braconaj și intervenția promptă a autorităților competente.