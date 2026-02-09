Lanțul de pizzerii Pizza Hut va închide 250 de restaurante din Statele Unite în prima jumătate a acestui an, în timp ce compania-mamă, Yum! Brands, analizează posibilitatea vânzării brandului. Decizia vizează unitățile cu performanțe slabe din rețea, conform Retail Detail.

În noiembrie, Yum! Brands a demarat o evaluare strategică a opțiunilor pentru Pizza Hut, pe fondul dificultăților generate de restaurantele învechite și de competiția tot mai puternică. În Statele Unite, vânzările din restaurantele existente de cel puțin un an au scăzut cu 5% anul trecut. Pizza Hut operează peste 6.000 de locații pe piața americană.

Situația este diferită în afara Statelor Unite. La nivel internațional, vânzările din restaurantele existente au crescut cu 1% anul trecut, evoluție susținută de piețele din Asia, Orientul Mijlociu și America Latină. China este a doua cea mai mare piață pentru Pizza Hut în afara Statelor Unite și generează 19% din vânzările totale ale lanțului.

În același timp, principalul rival, Domino’s, liderul mondial al pieței de pizza, a avut rezultate mai bune. Deși nu și-a publicat încă rezultatele anuale, compania a raportat o creștere de 2,7% a vânzărilor din restaurantele existente din SUA în primele nouă luni ale anului trecut.