Cele mai neobișnuite preparate de Paște din lume: de la supă din organe la plăcinta „pizza”

12 apr. 2026, Articole / Reportaje
Ouă roșii, cozonac și miel sunt doar o parte din poveste. În alte colțuri ale lumii, masa de Paște arată complet diferit, uneori surprinzător, alteori greu de înțeles pentru cei care nu sunt obișnuiți cu aceste tradiții.

De la supe din organe și plăcinte dense cu carne, până la deserturi inspirate din fauna locală, preparatele de Paște reflectă cultura, religia și istoria fiecărei țări.

Grecia – Magiritsa, supa de organe care marchează ieșirea din post

Magiritsa este unul dintre cele mai specifice preparate de Paște din Grecia. Supa este făcută din organe de miel (în special ficat și plămâni), verdețuri, ceapă și uneori orez, fiind adesea îmbogățită cu sos avgolemono (ou și lămâie). Se consumă imediat după slujba de Înviere, simbolizând trecerea de la perioada de post la mesele consistente.

Pentru mulți turiști, este unul dintre cele mai „dificile” preparate tradiționale de Paște.

Italia – Pizza chiena, „pizza” care nu e pizza

În sudul Italiei, mai ales în zona Napoli, Paștele vine cu pizza chiena (cunoscută și ca pizza rustica sau tortano pasquale). În ciuda numelui, nu este o pizza clasică, ci o plăcintă consistentă, umplută cu mai multe tipuri de carne, ouă și brânzeturi.

Preparatul este asociat cu ideea de abundență, după restricțiile din Postul Mare și își are originea în  regiunea Campania.

Suedia – Jansson’s Temptation, combinația neașteptată

Jansson’s Temptation este o caserolă tradițională suedeză, preparată din cartofi, ceapă, smântână și pește conservat (ansjovis), cu un gust specific dulce-sărat. Straturile de ingrediente sunt coapte până devin cremoase la interior și ușor crocante la suprafață.

Considerat un preparat emblematic al bucătăriei scandinave, este servit frecvent de Crăciun, Paște sau în cadrul bufetului tradițional suedez (smörgåsbord).

Ecuador – Fanesca, supa cu simbol religios

Fanesca este o supă tradițională din Ecuador, pregătită în timpul Săptămânii Sfinte, mai ales de Vinerea Mare. Considerată un preparat simbolic, aceasta combină, în mod tradițional, 12 tipuri de leguminoase (precum porumb, fasole, linte sau năut) cu dovleac și pește sărat (bacalao), sugerând legătura cu cei 12 apostoli.

Preparată cu lapte și servită cu garnituri precum ou fiert, banană prăjită sau empanadas, fanesca este un fel complex, gătit adesea în familie, ca parte a unei tradiții culinare și religioase puternice.

Polonia – mielul decorativ, simbol religios

Baranek wielkanocny este un simbol tradițional al Paștelui în Polonia, reprezentând Mielul lui Dumnezeu și fiind realizat, cel mai adesea, din unt, dar și din zahăr, făină sau alte materiale decorative. Este așezat în coșul pascal (święconka), alături de ouă, pâine și carne, pentru a fi sfințit în Sâmbăta Mare.

Decorat frecvent cu un mic steag roșu cu cruce albă, simbol al Învierii, mielul devine piesa centrală a mesei de Paște, sugerând inocența, sacrificiul și reînnoirea spirituală

Australia – bilby, alternativa la iepuraș

În Australia, simbolul clasic al Paștelui, iepurașul, a fost înlocuit treptat cu bilby, un marsupial local pe cale de dispariție.

Motivul: iepurii sunt considerați o specie invazivă care afectează ecosistemul, iar această schimbare are și un rol educativ și ecologic.

Marea Britanie – Hot Cross Buns, tradiția din Vinerea Mare

Hot cross bun este o chiflă dulce tradițională consumată în Vinerea Mare în Marea Britanie și în alte țări din Commonwealth. Preparată cu mirodenii precum scorțișoară, cuișoare sau nucșoară și îmbogățită cu fructe uscate, aceasta este ușor de recunoscut datorită crucii trasate deasupra — simbol al crucificării lui Hristos.

Cu origini în tradițiile medievale ale mănăstirilor engleze, hot cross buns au devenit în timp un simbol al Paștelui, iar astăzi există numeroase variații moderne, inclusiv cu ciocolată sau caramel, populare mai ales în Australia și Noua Zeelandă.

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
12 apr.
Echipa G4Food vă urează „Paște fericit!” / Bucuria mesei vine cu echilibru și atenție la risipa alimentară
Echipa G4Food vă urează „Paște fericit!” / Bucuria mesei vine cu echilibru și atenție la risipa alimentară
Articole / Reportaje
11 apr.
Prinsă cu 176 km/h, o femeie le-a spus polițiștilor că se grăbea acasă pentru că… se temea că i se ard cozonacii
Prinsă cu 176 km/h, o femeie le-a spus polițiștilor că se grăbea acasă pentru că… se temea că i se ard cozonacii
Articole / Reportaje
11 apr.
Accidente în bucătărie înainte de Paște: Două femei din Iași au ajuns la spital  / Una dintre ele a fost operată de urgență, după ce și-a prins degetul într-un blender
Accidente în bucătărie înainte de Paște: Două femei din Iași au ajuns la spital  / Una dintre ele a fost operată de urgență, după ce și-a prins degetul într-un blender
Articole / Reportaje
11 apr.
Criza combustibililor și a îngrășămintelor lovește culturile de orez din Asia de Sud-Est. Fermierii iau în calcul să renunțe la semănat
Criza combustibililor și a îngrășămintelor lovește culturile de orez din Asia de Sud-Est. Fermierii iau în calcul să renunțe la semănat
Articole / Reportaje
11 apr.
Masa de Paște fără excese alimentare / Ce combinații să eviți, mai ales dacă ai miel în meniu / Medicul Alis Grasu: „Pentru toate trebuie să existe moderație și cumpătare”
Masa de Paște fără excese alimentare / Ce combinații să eviți, mai ales dacă ai miel în meniu / Medicul Alis Grasu: „Pentru toate trebuie să existe moderație și cumpătare”

Cele mai noi articole

Stufat de miel, rețeta tradițională de Paște care îți permite să folosești „căzăturile” de la friptură
Stufat de miel, rețeta tradițională de Paște care îți permite să folosești „căzăturile” de la friptură
Bere sub 2 euro și mese la 10 euro: orașul de pe litoralul bulgăresc care atrage turiștii britanici / Mulți îl compară cu îl compară cu destinații precum Positano sau Cinque Terre
Bere sub 2 euro și mese la 10 euro: orașul de pe litoralul bulgăresc care atrage turiștii britanici / Mulți îl compară cu îl compară cu destinații precum Positano sau Cinque Terre
Din România în Spania și Italia, Paștele are același gust/ „Am ajuns să fim fiecare în alt colț de lume, dar de Paște și de Crăciun ne e dor de sarmalele mamei”
Din România în Spania și Italia, Paștele are același gust/ „Am ajuns să fim fiecare în alt colț de lume, dar de Paște și de Crăciun ne e dor de sarmalele mamei”
Câte calorii are o masă tradițională de Paște? Este chiar „cea mai ușoară” dintre sărbători? Răspunsul nutriționistului Tania Fântână
Câte calorii are o masă tradițională de Paște? Este chiar „cea mai ușoară” dintre sărbători? Răspunsul nutriționistului Tania Fântână
Piața uleiurilor intră într-o zonă de risc ridicat / Costurile cresc, iar marjele devin tot mai fragile / O analiza arată că e un sector tot mai imprevizibil
Piața uleiurilor intră într-o zonă de risc ridicat / Costurile cresc, iar marjele devin tot mai fragile / O analiza arată că e un sector tot mai imprevizibil