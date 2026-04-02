Masa de Paște este unul dintre cele mai așteptate momente ale anului, însă specialiștii avertizează că entuziasmul culinar poate duce la greșeli care afectează atât digestia, cât și starea generală de bine. Potrivit unui articol publicat de Heute, există câteva obiceiuri frecvente care ar trebui evitate pentru a te bucura cu adevărat de sărbători.

Excesul alimentar, cea mai frecventă greșeală

Una dintre cele mai comune probleme este consumul exagerat de mâncare într-un timp foarte scurt. După perioada de post, organismul nu este pregătit pentru mese bogate în grăsimi și proteine.

Specialiștii atrag atenția că mesele foarte încărcate pot duce la indigestie și disconfort digestiv.

Amestecul haotic de preparate

O altă greșeală este consumul mai multor feluri grele unul după altul, fără pauze. Combinația de ouă, drob, friptură de miel și deserturi poate suprasolicita sistemul digestiv.

Medicii recomandă porții mici și intervale între feluri pentru a permite organismului să proceseze alimentele.

Lipsa hidratării

În timpul meselor festive, apa este adesea înlocuită cu alcool sau băuturi dulci. Această alegere poate accentua starea de oboseală și disconfort. Hidratarea corectă este esențială pentru digestie și pentru prevenirea durerilor de cap sau a stărilor de moleșeală.

Consumul excesiv de alcool

Alcoolul, consumat în cantități mari, poate agrava efectele meselor copioase. În combinație cu alimente grele, acesta crește riscul de probleme digestive și metabolice.

Lipsa echilibrului în meniu

O masă tradițională de Paște este bogată în carne, grăsimi și dulciuri, însă adesea lipsesc legumele și alimentele ușoare. Nutriționiștii recomandă echilibrarea meniului cu salate și preparate mai ușoare pentru a reduce impactul asupra organismului.

Mesele prelungite fără pauze

O altă greșeală frecventă este „ciugulitul” continuu pe parcursul zilei. Consumul constant de alimente nu permite sistemului digestiv să se odihnească. Specialiștii recomandă organizarea meselor în reprize și evitarea gustărilor permanente.

Așteptări nerealiste privind experiența

Mulți oameni își imaginează o masă perfectă, însă presiunea de a avea totul impecabil poate transforma sărbătoarea într-o sursă de stres. Accentul ar trebui pus pe relaxare și pe timpul petrecut cu familia, nu pe perfecțiunea meniului.

Neglijarea semnalelor corpului

Poate cea mai importantă greșeală este ignorarea semnalelor organismului. Senzația de sațietate este adesea trecută cu vederea, iar mesele continuă din obișnuință sau din dorința de a gusta din toate preparatele. Specialiștii recomandă moderația și atenția la propriul corp pentru a evita disconfortul ulterior.

Masa de Paște nu trebuie să fie o competiție culinară, ci un moment de echilibru și bucurie. Evitarea acestor greșeli simple poate transforma experiența într-una plăcută, fără excese și fără probleme de sănătate, permițându-le oamenilor să se bucure cu adevărat de sărbătoare alături de cei dragi.