Cinci orașe europene au fost incluse în topul global al destinațiilor culinare pentru 2026, realizat de revista Food & Wine, pe baza opiniilor a peste 400 de bucătari și experți în turism. Clasamentul „Global Tastemakers”, citat de Euronews, evidențiază orașele cu cea mai diversă și relevantă ofertă gastronomică.

Londra, liderul Europei gastronomice

Londra ocupă primul loc în Europa și poziția a doua la nivel global. Experții au remarcat echilibrul dintre restaurantele fine dining și oferta accesibilă de street food. Orașul are 88 de restaurante cu stele Michelin, fiind depășit în Europa doar de Paris, scrie G4Media.

De la piețe precum Borough Market la pub-uri tradiționale și restaurante contemporane, Londra oferă o varietate rar întâlnită, de la curry-uri sofisticate la preparate orientale servite pe stradă.

Barcelona și Paris, repere clasice

Pe locul șapte la nivel global se află Barcelona, apreciată pentru bucătăria bazată pe pește și fructe de mare proaspete, dar și pentru reinterpretarea preparatelor tradiționale.

Paris ocupă locul opt și rămâne un reper al gastronomiei clasice. Bistrourile din cartiere precum Saint-Germain-des-Prés, Montmartre sau Marais continuă să atragă turiști prin preparate precum steak au frites, coq au vin sau boeuf bourguignon.

- articolul continuă mai jos -

Copenhaga și Istanbul completează topul

Copenhaga se clasează pe locul nouă, fiind recunoscut pentru accentul pus pe ingrediente locale și sezoniere, dar și pentru restaurantele inovatoare precum Noma sau Alchemist.

Topul este completat de Istanbul, un oraș care combină tradițiile otomane cu influențe mediteraneene. De la preparatele servite în Marele Bazar până la restaurante moderne precum Mikla sau Nicole, oferta culinară rămâne una dintre cele mai diverse din regiune.

Clasamentul confirmă interesul tot mai mare pentru turismul gastronomic, în care experiența culinară devine un criteriu central în alegerea destinațiilor de călătorie.