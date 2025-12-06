Liguria, situată din nord-vestul Italiei, este diferită iarna, față de imaginile tipice cu plaje pline și străduțe sufocate de turiști. O călătorie în afara sezonului poate dezvălui farmecul real al acestei regiuni. Fără cozi, fără presiunea rezervărilor și fără agitație. Doar localnici, lumină blândă de decembrie și bucate tradiționale savurate în ritm lent.

O călătorie în Liguria, în afara sezonului, dezvăluie adevărata identitate culinară a regiunii. Doar mese generoase, produse locale și gusturi care vorbesc despre tradiție. Iarna devine cel mai bun moment pentru explorat farfuriile și poveștile locului, arată un reportaj The Guardian.

În Apricale, desertul este evenimentul principal. Zabaglione cald este o cremă aurie cu aromă intensă de gălbenuș și zahăr. Lângă, pansarole, gogoși pufoase, ambele servite proaspete, încă aburinde. O masă devine o competiție tăcută pentru ultima bucățică. Așa începe gastronomia Liguriei: simplă, dar memorabilă.

Pește proaspăt și priveliște marină

Ventimiglia oferă legătura firească dintre mare și farfurie. Pe terasa unui restaurant din orașul vechi, calamarul prăjit se servește cu vedere către Mediterană. Aici, fructele de mare fac parte din viața de zi cu zi. Gătite fără artificii, gust curat, doar cu sare și lămâie. Textură este perfectă.

Liguria este patria pesto-ului cu busuioc cultivat la soare, ulei de măsline local, brânză maturată și muguri de pin. Pasta trofie este forma ideală, scurtă și răsucită, care ține bine sosul. Se adaugă cartofi fierți și fasole verde, fiind un preparat modest ca origine, astăzi, devenit un simbol al regiunii.

În Dolceacqua, rețetele se transmit în familie. Barbajuan este o tartă prăjită, umplută cu ricotta și verdeață. Are un gust bogat, dar fin și poate fi un aperitiv sau gustare, poate însoți vinul local Rossese di Dolceacqua, obținut în producție mică, servit pe terase abrupte. Vin rubiniu are aromă pământosă și rar ajunge la export.

Brânzeturi pentru zile reci

Munții aduc alte bucurii culinare. În satele de pe dealuri, brânzeturile se servesc cu pâine caldă. Au texturi mai dense și aromele sunt mai puternice iarna. Localnicii recomandă alături un pic de miere pentru a obține contrastul dulce-sărat. Tradiție păstrată cu grijă.

În oricare dintre aceste sate, ai același răsfăț. Mese lungi, bucătari care oferă explicații, ospătari care recomandă din suflet, porții potrivite pentru poftă, nu pentru poză. Gastronomia nu este decor. Este modul lor de a primi oaspeți.

Simplitate care impresionează

Liguria nu cucerește prin opulență. Mizează pe ingrediente locale, pe prospețime, pe echilibru. Paste, vinuri, deserturi, totul gătit cu respect pentru sezon, iarna pune în prim-plan adevăratul gust al regiunii.

O vacanță de iarnă pe Riviera dei Fiori nu înseamnă doar peisaje frumoase. Înseamnă mese întregi dedicate bucuriei de a mânca. Înseamnă gastronomia descoperită fără grabă. Liguria autentică se găsește la masă și se savurează pe îndelete.