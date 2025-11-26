Primăria municipiului Slatina va oferi de Ziua Naţională 2.500 de porţii de fasole cu cârnaţi, în baza unor vouchere ce se pot obţine gratuit zilnic, de la un stand amplasat în centrul oraşului, la Fântâna Speranţei, potrivit primarului municipiului Slatina, Mario De Mezzo, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Tot de Ziua Naţională, seara, va fi aprins şi iluminatul festiv, în cadrul unui concert pentru copii susţinut de Gaşca Zurli în Parcul Tineretului.

“Am început montarea iluminatului festiv şi începând cu 1 decembrie dăm startul sărbătorilor de iarnă. La ora 13,00, pentru că e 1 Decembrie, avem fasole cu ciolan pentru slătineni, iar la ora 18,00 aprindem luminiţele de Crăciun împreună cu Gaşca Zurli. S-au simţit foarte bine la Slatina anul trecut şi vin şi anul acesta. Sunt sigur că va fi o bucurie foarte mare pentru copiii, ei au apreciat foarte mult Gaşca Zurli anul trecut şi cu siguranţă va fi un succes. Tot Târgul de Crăciun este concentrat anul acesta în Parcul Tineretului, vom avea patinoar, tiribombe, căsuţa lui Moş Crăciun, căsuţe cu diferite produse de vânzare, cum se întâmplă în orice târg de Crăciun, şi decoraţiunile specifice. De asemenea, tot în Parcul Tineretului vom avea cel mai înalt brad din sudul ţării, este bradul de 21 metri înălţime şi este cel mai înalt brad din sudul ţării”, a spus Mario De Mezzo miercuri seara, la finalul şedinţei Consiliului Local.

Edilul a menţionat că orice slătinean poate obţine gratuit vouchere pentru fasole cu ciolan, însă în Parcul Tineretului vor fi şi standuri cu preparate culinare ale comercianţilor.

“E cu vouchere (accesul la porţiile gratuite). Până anul trecut, când am preluat mandatul, invitaţiile se făceau exclusiv pe criterii politice. Primăria are un buget limitat, nu poate să dea fasole cu ciolan tuturor locuitorilor municipiului Slatina sau tuturor pensionarilor din municipiul Slatina. Avem 2.500 de porţii (…) le dăm public (voucherele), transparent, la Fântâna Speranţei, la Poştă (…) Nu trebuie să fii membru de partid, (…) nu trebuie să fii în nicio asociaţie. Trebuie să fii doar locuitor al municipiului Slatina, ai văzut cortul la Poştă, ai venit, ţi-ai luat voucher în limita celor 2.500 de vouchere pe care le avem”, a adăugat De Mezzo.

Referitor la împodobirea oraşului de sărbători şi iluminatul festiv, Mario De Mezzo a precizat că sunt folosite aceleaşi ornamente de acum doi ani, achiziţionate de administraţia anterioară.

“N-am făcut achiziţii (de ornamente luminoase) anul acesta pentru că au fost suficient de scumpe acum doi ani şi n-a mai fost nevoie să facem. După 6,5 milioane de lei pe luminiţe, cred că vreo 2-3 ani ne chinuim cu cele pe care le avem”, a mai spus primarul.

În perioada sărbătorilor, în Parcul Tineretului din Slatina vor fi organizate concerte în fiecare week-end în perioada sărbătorilor de iarnă, iar în seara de Revelion va fi organizat un spectacol cu muzică şi artificii.

“Vor fi concerte în fiecare săptămână, în fiecare wee-kend vom avea concerte şi în timpul săptămânii vor fi artişti locali care vor urca pe scenă şi vor cânta, copiii care vor să-şi facă serbările de Crăciun pe scenă, vom avea o scenă care va fi amplasată toată luna decembrie în Parcul Tineretului, copiii care vor să evolueze pe scenă să-şi facă spectacolul de Crăciun acolo, în faţa părinţilor şi a familiei extinse, pot să facă acest lucru. Seara vom avea artişti locali şi în fiecare week-end vom avea concerte. Şi, evident, petrecerea de Revelion şi petrecerea cu focuri de artificii”, a mai afirmat primarul Mario De Mezzo.