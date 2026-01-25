După perioadele de excese alimentare, ideea unui „restart” al organismului revine constant în atenție. Detoxurile și curele de purificare sunt promovate ca soluții rapide pentru sănătate, energie și siluetă. Puțini știu însă că aceste practici au o istorie veche de mii de ani, iar unele dintre ele au fost nu doar inutile, ci și extrem de periculoase, arată NY Post. De la băi cu lapte acru de măgăriță în Egiptul antic, până la diete cu paraziți sau clisme „miraculoase”, istoria detoxurilor este plină de exemple care astăzi par greu de imaginat. Specialiștii avertizează că multe dintre aceste metode au produs mai degrabă efecte grave asupra sănătății decât beneficiile promise.

Iată câteva dintre cele mai bizare metode de detox sau de curățare a organismului din istorie, despre care există date.

Lapte de măgăriță pentru frumusețe

Ideea de „curățare” a organismului nu este modernă. Cleopatra făcea băi cu lapte acru de măgăriță pentru a-și păstra frumusețea, iar la începutul secolului XX, medicul John Harvey Kellogg recomanda clisme cu iaurt pentru „curățarea” intestinelor.

Dieta cu struguri

În anii ’20, a apărut și așa-numita „cură cu struguri”, inspirată dintr-o carte publicată în 1927. Regimul presupunea câteva zile doar cu apă, urmate de una sau două săptămâni în care alimentația era bazată exclusiv pe struguri. Autoarea susținea că această dietă i-ar fi vindecat cancerul gastric, afirmație respinsă de comunitatea medicală. Deși strugurii conțin fibre și antioxidanți, nu există nicio dovadă că ar putea trata cancerul sau „elimina toxinele”. „Cea mai mare concepție greșită este ideea că detoxurile resetează organismul”, explică nutriționista Giana DiMaria. „Ficatul face acest lucru permanent, chiar și în timpul somnului”, susține ea.

Dieta cu tenie: slăbit cu paraziți

Una dintre cele mai periculoase metode de „slăbire” a apărut în epoca victoriană. Dieta cu tenie presupunea înghițirea unei capsule care conținea ouă sau larve ale acestui parazit. Scopul era ca teniile să se dezvolte în intestine și să consume o parte din caloriile ingerate. Rezultatul a fost, în multe cazuri, malnutriție severă, anemie, infecții grave și, uneori, deces. În cazuri extreme, medicii încercau să scoată parazitul introducând un tub cu momeală pe gâtul pacientului.

Clismele în cascadă, promisiunea „vieții perfecte”

Clismele sunt practicate de mii de ani, însă la începutul secolului XX au cunoscut o popularitate explozivă. Un dispozitiv numit „Cascade Enema” promitea „bucurie, frumusețe și viață”. Utilizatorii se așezau pe un sac umplut cu soluții antiseptice, în speranța vindecării unor boli precum apendicita, febra tifoidă sau paralizia.

Astăzi, clismele sunt utilizate strict în scopuri medicale bine definite. Nu există dovezi că ar elimina toxinele sau ar vindeca boli cronice.

Boraxul, de la detergent la „elixir”

Boraxul, cunoscut ca aditiv pentru spălat rufe, a devenit viral pe rețelele sociale în ultimii ani. Unii îl consumă sau îl folosesc în băi pentru „eliminarea metalelor grele și a toxinelor”. Medicii avertizează că ingestia de borax poate provoca insuficiență renală, tulburări digestive severe și chiar moarte. Aplicat pe piele, poate cauza iritații, mâncărimi intense și exfolieri dureroase.

Cărbunele activ, detox la modă

Cărbunele activ este utilizat în spitale pentru tratamentul intoxicațiilor. Popularitatea sa ca „detox” a crescut după ce a fost promovat de celebrități, fiind adăugat în limonade, cafele sau deserturi. Problema este că acesta nu leagă doar toxinele, ci și vitaminele și mineralele esențiale, favorizând carențele nutriționale.

Dieta cu supă de varză

Extrem de populară în anii ’80 și ’90, dieta promite o scădere rapidă în greutate prin consumul exclusiv de supă de varză. Deși duce la pierderea rapidă a kilogramelor, aceasta este în mare parte apă. Pe termen lung, poate provoca balonare, crampe, oboseală și deficiențe nutriționale.

Master Cleanse, detoxul extrem

Una dintre cele mai cunoscute cure presupune consumul exclusiv al unui amestec de suc de lămâie, sirop de arțar, apă și piper cayenne, timp de 10 zile. Planul include zilnic clisme sau laxative. Dezvoltat în anii ’40, a devenit celebru după ce mai multe vedete au declarat că l-au urmat pentru slăbire rapidă. Specialiștii spun însă că restricțiile severe pot face mai mult rău decât bine.

Ce spun nutriționiștii

Experții recomandă abandonarea detoxurilor drastice în favoarea unor obiceiuri sustenabile. „Creșterea consumului de fibre, reducerea zahărului și a alimentelor prăjite, precum și o alimentație echilibrată susțin mult mai eficient procesele naturale ale organismului”, explică Giana DiMaria. Detoxurile miraculoase promit mult, dar istoria arată că efectele lor pot fi nu doar inutile, ci și periculoase.