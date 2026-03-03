Laptele este, de secole, una dintre cele mai consumate băuturi din lume. Prezent în culturi de pe toate continentele, face parte din alimentația cotidiană atât în stare naturală, cât și sub formă de derivate precum iaurtul și brânza. Accesibilitatea și versatilitatea sa l-au transformat într-un aliment de bază pentru milioane de oameni, datorită beneficiilor raportate, în special aportul de calciu, mineral esențial pentru formarea și menținerea oaselor și a dinților. De asemenea, conține proteine cu valoare biologică ridicată și vitamine precum B12 și D.

Totuși, deși este o sursă importantă de energie, este esențial să știm că laptele nu este indispensabil. Mai mult, există alternative mult mai sănătoase pentru organismul nostru, notează ABC.

Mitul alimentului „perfect”

Aceasta este teza susținută de Miguel López Moreno, nutriționist-dietetician și doctor în nutriție. „Ni s-a spus mereu că laptele este alimentul perfect: bogat în calciu, bun pentru oase și esențial pentru creștere, dar dovezi științifice riguroase par să ne indice că s-ar putea să nu fie atât de ideal pe cât credeam”, afirmă specialistul.

Riscurile consumului de lapte de vacă

López explică faptul că, deși laptele conține nutrienți valoroși, acesta vine „la pachet” cu:

Grăsimi saturate și colesterol.

Molecule cu potențial inflamator, ceea ce îl face un aliment mai puțin „inocent” decât se credea inițial.

Nutriționistul subliniază că impactul laptelui depinde de termenul de comparație. Dacă îl comparăm cu carnea ultraprocesată, lactatele stau mai bine. Însă, dacă le comparăm cu leguminoasele, fructele sau legumele, consumul de lactate este asociat cu un risc crescut de boli metabolice, afecțiuni cardiovasculare și o mortalitate mai ridicată.

Un alt punct critic este factorul de creștere IGF-1. Laptele de vacă este bogat în aminoacizi care crește nivelul acestei molecule, legată de dezvoltarea anumitor tipuri de cancer. În schimb, băuturile vegetale nu au acest efect, nu conțin colesterol și au grăsimi mai sănătoase.

Cele mai bune alternative, băuturile vegetale

Specialistul propune înlocuirea laptelui de vacă cu variante mai sustenabile și sănătoase:

Băutura de soia: Este cea mai studiată și accesibilă opțiune. Studiile arată că cei care o consumă au un risc mai mic de cancer, diabet și boli cardiovasculare. Băutura de ovăz: Conține beta-glucani (un tip de fibre) care ajută la reducerea colesterolului total și îmbunătățesc microbiota intestinală.

„Băuturile vegetale au încetat să mai fie un substitut ciudat, devenind o opțiune mai sănătoasă care reduce tensiunea arterială și markerii asociați inflamației”, susține Miguel López Moreno.

Marea spaimă a celor care nu consumă lactate

López avertizează că teama de a rămâne fără calciu este o consecință a marketingului eficient al industriei lactatelor. Realitatea este că acest mineral poate fi găsit din abundență în: