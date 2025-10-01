Ceaiul pe care ar trebui să-l bei pentru a-ți menține creierul tânăr / Potrivit unui nou studiu, acest ceai, combinat cu dieta mediteraneeană, poate ajuta la încetinirea îmbătrânirii creierului

Un studiu nou leagă dieta „verde-mediteraneeană” de o îmbătrânire mai lentă a creierului, conform scanărilor RMN, precizează eatingwell.com. Mai mult, potrivit unui nou studiu, persoanele care au urmat dieta mediteraneeană și au băut și trei –patru căni de ceai verde pe zi au avut o îmbătrânire mai lentă a creierului.

Cercetătorii sugerează că ceaiul verde și alte alimente pe bază de plante pot fi responsabile pentru cele mai mari beneficii aduse sănătății..

Vârsta reală și cea a creierului său pot fi diferite

Îmbătrânirea nu ține doar de numărul aniversărilor. Este vorba și despre modul în care îmbătrânesc organele noastre pe interior – inclusiv creierul. Oamenii de știință pot acum estima „vârsta creierului” unei persoane pe baza scanărilor RMN și o pot compara cu vârsta reală. Când vârsta creierului este mai mare decât cea biologică, riscul de probleme cognitive crește. În schimb, când vârsta creierului este mai mica decât vârsta biologică a persoanei, este un semn bun.

Dieta este un mod prin care poți susține sănătatea creierului, iar stilul mediteraneean apare frecvent ca fiind benefic. Acum, o nouă analiză indică o modificare specifică ce ar putea influența pozitiv îmbătrânirea cerebrală: consumul de ceai verde, ca parte a unei diete „verde-mediteraneene”, bogată în polifenoli și alimente vegetale.

Secretul tinereții creierului

Acest studiu recent a fost, practic, o analiză secundară a studiului randomizat controlat DIRECT PLUS, desfășurat timp de 18 luni într-un loc de muncă din Israel. Aproximativ 300 de adulți (în mare parte bărbați) cu obezitate abdominală și/sau dislipidemie au fost repartizați aleatoriu în trei grupuri dietetice:

Recomandări generale de alimentație sănătoasă

Dietă mediteraneeană tradițională, cu restricție calorică

Dietă verde-mediteraneeană, cu accent pe polifenoli suplimentari

Grupul cu dieta verde-mediteraneeană (verde-med) a primit în mod specific trei – patru căni de ceai verde pe zi și un pumn de nuci – zilnic.

Toate grupurile au primit și recomandări privind activitatea fizică. Scanările RMN cerebrale au fost folosite pentru a estima „vârsta creierului”, folosind un model de învățare automată validat. Principala măsură a îmbătrânirii a fost diferența dintre vârsta creierului și vârsta cronologică. Cercetătorii au analizat și peste 80 de proteine din sânge asociate cu sănătatea cerebrală.

Ceaiul verde, efect asupra creierulului

Două proteine – galectina-9 și decorina – s-au remarcat: nivelurile mai ridicate erau asociate cu o vârstă cerebrală mai mare decât cea biologică. Pe parcursul celor 18 luni, nivelurile de galectină-9 au scăzut semnificativ în grupul care a avut o dietă „verde-mediteraneeană”, față de grupul care a urmat recomandări generale.

În analizele exploratorii, consumul a circa patru căni de ceai verde pe zi și a șapte porții de nuci pe săptămână a fost asociat cu cele mai mari reduceri ale galectinei-9.

Aceste schimbări moleculare se aliniază cu rapoartele anterioare din studiul DIRECT PLUS, care au arătat că dietele mediteraneene – în special cea verde – pot reduce atrofia cerebrală în decurs de 18 luni. Împreună, datele sugerează că un model alimentar mediteranean bogat în polifenoli, cu ceai verde consumat zilnic, poate crea condiții pentru o îmbătrânire cerebrală mai lentă.

Ce ai putea face, zilnic, pentru a-ți menține creierul tânăr