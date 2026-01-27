Un nou acord comercial între Uniunea Europeană și țările Mercosur promite schimbări importante pentru industria produselor destinate animalelor de companie, relatează Pets&Cats.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Reducerea taxelor vamale și armonizarea standardelor ar putea însemna mai multe opțiuni, prețuri mai competitive și cerințe mai stricte de siguranță pentru hrana și accesoriile pentru câini și pisici.