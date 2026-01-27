Un nou acord comercial între Uniunea Europeană și țările Mercosur promite schimbări importante pentru industria produselor destinate animalelor de companie, relatează Pets&Cats.
Reducerea taxelor vamale și armonizarea standardelor ar putea însemna mai multe opțiuni, prețuri mai competitive și cerințe mai stricte de siguranță pentru hrana și accesoriile pentru câini și pisici.
Uniunea Europeană și cele patru state membre ale Pieței Comune din Sud (Mercosur) – Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay – au semnat pe 17 ianuarie, în Paraguay, un Acord de Parteneriat (EMPA) și un Acord Comercial Interimar (iTA).