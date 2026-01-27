Pets&Cats

Acordul UE-Mercosur: Ce înseamnă pentru mâncarea și produsele pentru animale de companie

Ingrid Georgescu 27 ianuarie 0 comentarii
producători romani de hrană pentru animale printre cei europeni Foto: PetsCats

Un nou acord comercial între Uniunea Europeană și țările Mercosur promite schimbări importante pentru industria produselor destinate animalelor de companie, relatează Pets&Cats.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food:

- articolul continuă mai jos -

Reducerea taxelor vamale și armonizarea standardelor ar putea însemna mai multe opțiuni, prețuri mai competitive și cerințe mai stricte de siguranță pentru hrana și accesoriile pentru câini și pisici.

Uniunea Europeană și cele patru state membre ale Pieței Comune din Sud (Mercosur) – Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay – au semnat pe 17 ianuarie, în Paraguay, un Acord de Parteneriat (EMPA) și un Acord Comercial Interimar (iTA).

Citește continuarea articolului pe Pets&Cats-.

, ,

By Ingrid Georgescu

Citește și

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *