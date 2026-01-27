Încep controalele în fermele de animale, iar primele exploatații vizate vor fi cele care desfășoară activități de ameliorare, respectiv de îmbunătățire genetică a animalelor, informează Agenția Mediafax.

Măsura se aplică din luna februarie, potrivit conducerii Agenției Naționale pentru Zootehnie (ANZ). În cadrul controlului oficial al producției, inspectorii vor extrage eșantioane de control pentru verificările tehnice din zootehnie.

Verificările vizează respectarea procedurilor de ameliorare și se desfășoară pe tot parcursul anului, în cazul fermelor care au acest tip de activitate. Autoritatea precizează că procedura este una cunoscută fermierilor și nu reprezintă o măsură de sancționare, ci un control de rutină.

„Este foarte important ca fiecare fermier să se simtă nu obligat, ci apărat de legea din România. Procedurile trebuie să fie la îndemâna oricui și să poată fi accesate ușor, pentru că până la urmă sunt făcute pentru fermieri”, a declarat directorul general al ANZ, Florinel Bîrcă, citat de Agrointel.ro.

Șeful ANZ a atras atenția și asupra importanței respectării procedurilor de ameliorare în contextul concurenței internaționale, în special în perspectiva acordului comercial dintre Uniunea Europeană și țările Mercosur. „Veți vedea în perioada următoare că cea care va face diferența și datorită acelui acord semnat de Europa va fi calitatea. Nu vom avea calitate, nu vom sta pe piață”, a spus acesta.

Bîrcă a subliniat că eșantioanele de control sunt stabilite aleatoriu, dar și pe baza analizei de risc:„Atât în APIA, de unde eu vin, cât și la ANZ, se fac aleatoriu, 25% și 70%, 75% prin analiză de risc”.