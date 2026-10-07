O regiune viticolă din Slovenia a fost desemnată cea mai bună din Europa într-un nou clasament realizat de European Best Destinations. Štajerska s-a clasat pe primul loc, înaintea unor regiuni viticole cunoscute din Italia, Franța, Spania, Austria și Portugalia.

Štajerska a fost aleasă dintre peste 90 de regiuni viticole importante din Europa. Clasamentul a luat în calcul criterii precum diversitatea soiurilor de struguri și a stilurilor de vin, numărul de crame și spații de degustare, frumusețea peisajelor, sustenabilitatea și accesibilitatea, potrivit Euronews.

Štajerska, regiunea viticolă de pe primul loc în Europa

Regiunea Štajerska cuprinde Maribor, Ptuj, Jeruzalem Slovenija, Haloze, Slovenske gorice, Ravno polje și Pohorje. Potrivit clasamentului, aceasta s-a remarcat prin poveștile sale legate de vin, autenticitate și tradiția viticolă de secole.

„Štajerska reprezintă exact ceea ce călătorii din Europa caută tot mai mult în prezent: autenticitate, peisaje excepționale, secole de cultură a vinului, expertiză remarcabilă și, mai presus de toate, o identitate regională foarte puternică”, a declarat Maximilien Lejeune, directorul European Best Destinations, citat de Euronews.

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Acesta a indicat printre atracțiile regiunii Vița-de-vie veche din Maribor, considerată cea mai veche viță-de-vie din lume, cramele istorice din Ptuj, drumurile viticole și podgoriile.

„De la cea mai veche viță-de-vie din lume din Maribor până la cramele istorice din Ptuj, de la drumurile viticole și podgorii până la oamenii care păstrează aceste tradiții vii, vinul de aici este mult mai mult decât un produs”, a mai spus Lejeune.

Italia și Spania ocupă următoarele poziții

Pe locul al doilea în clasament s-a situat Langhe-Roero-Monferrato din Italia. European Best Destinations a evidențiat soiul de struguri roșii Nebbiolo, dar și trufele, recomandând regiunea în special în perioada toamnei.

Locul al treilea a revenit regiunii Ribeira Sacra din Spania, descrisă drept unul dintre cele mai spectaculoase peisaje viticole din Europa. Podgoriile sale se află pe terase construite pe pereții canioanelor formate de râurile Sil și Miño.

Kamptal din Austria, cunoscută pentru Riesling și Grüner Veltliner, s-a clasat pe locul al patrulea.

Topul primelor cinci este completat de Chianti Rufina, din Toscana, prezentată drept o variantă mai liniștită și mai intimă a celebrei Chianti Classico.

Top 12 regiuni viticole din Europa