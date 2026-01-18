Un chef privat explică ce uleiuri sunt cele mai potrivite pentru gătit, în funcție de temperatură, gust și utilizarea zilnică, relatează Mediafax.

Uleiurile sunt esențiale în bucătărie, însă alegerea celui potrivit poate influența decisv gustul, valoarea nutritivă și rezultatul gătitului. Un chef privat explică care sunt cele șase uleiuri ce oferă cele mai bune rezultate, de la gătitul la temperaturi ridicate până la finisarea preparatelor, scrie Express.

Barry D’Arcy, chef pe iahturi private și fondator al Ocean Earth Chefs, spune că selecția uleiurilor este adesea subestimată. El susține că uleiurile influențează modul în care mâncarea se gătește, aroma finală și echilibrul unei alimentații pe termen lung. „Fiecare ulei reacționează diferit la căldură”, explică D’Arcy, subliniind că alegerile mici pot ridica nivelul meselor zilnice.

Potrivit lui, folosirea uleiului potrivit fiecărei tehnici îmbunătățește procesul de gătit și rezultatul final.

Uleiul de măsline rămâne un element de bază în gătitul zilnic, însă utilizarea sa depinde de tip și moment. Uleiul de măsline extravirgin este ideal pentru salate, gătit lent sau pentru finisarea preparatelor, acolo unde aroma contează cel mai mult.

Pentru temperaturi ridicate, variantele rafinate sau mai ușoare sunt mai stabile și evită gusturile amare. D’Arcy evidențiază profilul de grăsimi sănătoase și procesarea minimă ca avantaje importante pentru mesele zilnice.

Uleiul de avocado se remarcă prin rezistența la temperaturi înalte, fiind potrivit pentru prăjire, coacere și gătire pe grătar. Gustul său neutru lasă ingredientele să iasă în evidență, susținut de un profil nutritiv echilibrat.

Uleiul de rapiță, adesea trecut cu vederea, oferă versatilitate pentru prăjit, copt și dressinguri. Chef-ul îl descrie drept o opțiune sigură, care oferă rezultate constante fără senzație de greutate.

Uleiul de floarea-soarelui este apreciat pentru previzibilitate și pentru gătitul rapid sau preparatele mai ușoare. Deși nu are o aromă puternică, tocmai această discreție ajută preparatele să fie crocante și bine echilibrate. În bucătăriile aglomerate, spune D’Arcy, acest ulei menține gătitul simplu și eficient.

Uleiul de cocos aduce o aromă dulce și caldă, potrivită pentru curry-uri, stir-fry și produse de patiserie. Este recomandat mai ales pentru gust, nu ca bază zilnică de gătit.

Uleiul de muștar oferă note intense și ușor picante, ideale pentru legume și mâncăruri pe bază de linte. Folosit cu moderație, adaugă personalitate fără a încărca preparatele.