Nu toate alimentele ultraprocesate sunt la fel, dar unele dintre ele pot afecta serios sănătatea inimii. Un studiu realizat pe mai bine de 1,2 milioane de persoane arată care sunt cele mai riscante alegeri din dietă, potrivit Sciencing.

Alimentația are un rol esențial în sănătatea inimii, iar tot mai multe studii arată impactul negativ al alimentelor ultraprocesate consumate frecvent. Băuturile zaharoase și carnea procesată se numără printre cele mai problematice, fiind asociate cu un risc crescut de boli cardiovasculare.

Un studiu publicat în 2024, bazat pe datele a peste 1,2 milioane de persoane, a analizat obiceiurile alimentare și efectele acestora asupra sănătății. Cercetătorii au urmărit proporția de alimente ultraprocesate din dietă, tipurile consumate și legătura cu apariția bolilor cardiovasculare și a accidentului vascular cerebral.

Rezultatele arată că persoanele care consumă frecvent alimente ultraprocesate au un risc cu aproximativ 17% mai mare de a dezvolta boli cardiovasculare, comparativ cu cele care le consumă rar.

- articolul continuă mai jos -