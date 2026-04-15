15 apr. 2026, Articole / Reportaje
Nu toate alimentele ultraprocesate sunt la fel: care sunt cele mai periculoase pentru inimă, potrivit studiilor
Nu toate alimentele ultraprocesate sunt la fel, dar unele dintre ele pot afecta serios sănătatea inimii. Un studiu realizat pe mai bine de 1,2 milioane de persoane arată care sunt cele mai riscante alegeri din dietă, potrivit Sciencing.

Alimentația are un rol esențial în sănătatea inimii, iar tot mai multe studii arată impactul negativ al alimentelor ultraprocesate consumate frecvent. Băuturile zaharoase și carnea procesată se numără printre cele mai problematice, fiind asociate cu un risc crescut de boli cardiovasculare.

Un studiu publicat în 2024, bazat pe datele a peste 1,2 milioane de persoane, a analizat obiceiurile alimentare și efectele acestora asupra sănătății. Cercetătorii au urmărit proporția de alimente ultraprocesate din dietă, tipurile consumate și legătura cu apariția bolilor cardiovasculare și a accidentului vascular cerebral.

Rezultatele arată că persoanele care consumă frecvent alimente ultraprocesate au un risc cu aproximativ 17% mai mare de a dezvolta boli cardiovasculare, comparativ cu cele care le consumă rar.

Ce înseamnă, de fapt, alimentele ultraprocesate

Alimentele pot fi clasificate în funcție de gradul de procesare, de la produse neprelucrate sau minim procesate, precum fructele și legumele, până la alimente ultraprocesate.

În această categorie intră produsele care au fost modificate semnificativ față de ingredientele originale și conțin adesea adaosuri precum zahăr, grăsimi rafinate, sare, conservanți sau potențatori de aromă. Scopul acestor ingrediente este să îmbunătățească gustul, textura și durata de valabilitate, dar și să le facă mai atractive pentru consumatori.

Un exemplu simplu este untul de arahide: varianta naturală conține, în mod normal, doar arahide și sare. În schimb, unele produse din comerț includ zahăr și uleiuri hidrogenate pentru a obține o textură mai fină și stabilă. Aceste adaosuri pot transforma un aliment relativ simplu într-unul mai puțin sănătos.

Alimentele ultraprocesate reprezintă mai mult de jumătate din dieta zilnică a adulților americani. În general, acestea au un conținut ridicat de calorii, zaharuri adăugate, sare și grăsimi nesănătoase.

În plus, aditivii folosiți pentru a le îmbunătăți gustul și pentru a le prelungi durata de valabilitate — precum stabilizatorii sau potențatorii de aromă — au fost asociați, în unele studii, cu efecte negative asupra sănătății. Printre acestea se numără inflamația, dezechilibrele metabolice și modificările florei intestinale, dar și un risc mai mare de afecțiuni cardiovasculare.

Consumul frecvent de astfel de produse a fost corelat și cu obezitatea, hipertensiunea arterială și diabetul.

Nu toate alimentele ultraprocesate sunt la fel

Concluziile studiului confirmă ceea ce alte cercetări au arătat în ultimii ani: alimentele ultraprocesate pot avea un impact negativ asupra sănătății. Totuși, nu toate sunt la fel.

Deși multe produse din această categorie sunt bogate în calorii și aditivi, există și excepții. De exemplu, unele tipuri de iaurt, cereale sau pâine integrală sunt considerate ultraprocesate, dar pot avea un profil nutrițional mai bun.

Pentru a înțelege mai clar diferențele, cercetătorii au analizat separat mai multe tipuri de alimente ultraprocesate, inclusiv pâinea și cerealele, carnea procesată și băuturile zaharoase.

Analiza a arătat că persoanele care consumă frecvent carne procesată și băuturi îndulcite, fie cu zahăr, fie cu îndulcitori artificiali, au un risc mai mare de boli cardiovasculare.

În schimb, unele alimente din categoria ultraprocesatelor — precum pâinea și cerealele, iaurtul sau anumite deserturi pe bază de lactate — au fost asociate cu un risc mai scăzut de infarct și accident vascular cerebral.

Explicațiile posibile țin de conținutul de fibre din cerealele integrale, dar și de prezența probioticelor sau a anumitor grăsimi benefice în produsele lactate. Totuși, cercetătorii subliniază că sunt necesare studii suplimentare pentru a înțelege exact aceste diferențe.

Deși alimentele ultraprocesate au, în general, o reputație negativă, nu toate au același impact asupra sănătății. Specialiștii recomandă o dietă bazată în principal pe alimente minim procesate, dar și o diferențiere atentă între tipurile de produse ultraprocesate atunci când facem alegeri alimentare.

Cele mai noi articole

Rețetele Juanitei | Shephard's pie/Plăcinta ciobanului cu resturile de drob de la Paște/ Rețeta celebrului chef Gordon Ramsay, reinterpretată pentru a combate risipa alimentară
Locul din Țara Hațegului unde gastronomia locală se îmbină cu traseele montane și obiectivele istorice / „Avem produse tradiționale care se prepară în gospodăriile populației, începând de la dulcețuri și terminând cu slănină sau caltaboșuri"
Budincă din cozonac cu fructe proaspete/ Rețeta pas cu pas pentru un desert anti-risipă
Top greșeli pe care le faci după Paște și care te îngrașă mai mult decât masa în sine / Tania Fântână (nutriționist): Nu trebuie să mănânci cozonac trei săptămâni doar pentru că a rămas
De ce horticultura ar trebui considerată un important furnizor strategic de hrană și energie electrică? Dr. ing. Dragoș Ofrim: „Crizele recente arată cât de rapid se poate schimba percepția asupra siguranței resurselor"
