Alimentele ultraprocesate reprezintă mai mult de jumătate din dieta zilnică a adulților americani. În general, acestea au un conținut ridicat de calorii, zaharuri adăugate, sare și grăsimi nesănătoase.
În plus, aditivii folosiți pentru a le îmbunătăți gustul și pentru a le prelungi durata de valabilitate — precum stabilizatorii sau potențatorii de aromă — au fost asociați, în unele studii, cu efecte negative asupra sănătății. Printre acestea se numără inflamația, dezechilibrele metabolice și modificările florei intestinale, dar și un risc mai mare de afecțiuni cardiovasculare.
Consumul frecvent de astfel de produse a fost corelat și cu obezitatea, hipertensiunea arterială și diabetul.
Nu toate alimentele ultraprocesate sunt la fel
Concluziile studiului confirmă ceea ce alte cercetări au arătat în ultimii ani: alimentele ultraprocesate pot avea un impact negativ asupra sănătății. Totuși, nu toate sunt la fel.
Deși multe produse din această categorie sunt bogate în calorii și aditivi, există și excepții. De exemplu, unele tipuri de iaurt, cereale sau pâine integrală sunt considerate ultraprocesate, dar pot avea un profil nutrițional mai bun.
Pentru a înțelege mai clar diferențele, cercetătorii au analizat separat mai multe tipuri de alimente ultraprocesate, inclusiv pâinea și cerealele, carnea procesată și băuturile zaharoase.
Analiza a arătat că persoanele care consumă frecvent carne procesată și băuturi îndulcite, fie cu zahăr, fie cu îndulcitori artificiali, au un risc mai mare de boli cardiovasculare.
În schimb, unele alimente din categoria ultraprocesatelor — precum pâinea și cerealele, iaurtul sau anumite deserturi pe bază de lactate — au fost asociate cu un risc mai scăzut de infarct și accident vascular cerebral.
Explicațiile posibile țin de conținutul de fibre din cerealele integrale, dar și de prezența probioticelor sau a anumitor grăsimi benefice în produsele lactate. Totuși, cercetătorii subliniază că sunt necesare studii suplimentare pentru a înțelege exact aceste diferențe.
Deși alimentele ultraprocesate au, în general, o reputație negativă, nu toate au același impact asupra sănătății. Specialiștii recomandă o dietă bazată în principal pe alimente minim procesate, dar și o diferențiere atentă între tipurile de produse ultraprocesate atunci când facem alegeri alimentare.
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți