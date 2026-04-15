„Când am început să facem iKombucha, visam să aducem pe masă o băutură naturală, fermentată cu grijă, plină de probiotice și arome românești”.

Așa își începe povestea Victor Mut, antreprenorul din spatele iKombucha, un business care a crescut greu și foarte greu, într-o piață în care, până nu demult, aproape nimeni nu știa ce înseamnă kombucha.

Astăzi, lucrurile stau complet diferit. „Afacerea merge foarte bine, crește de la an la an, se triplează. Am pornit acum 14 ani și acum 5 ani eram gata să renunț. Dar de atunci a ajuns și la noi trendul și afacerea a crescut dublu, apoi triplu. Este clar pe creștere”, spune antreprenorul pentru G4Food.

Vă recomandăm să citiți și: Banalul borș a evoluat de la borcanul din bucătăria bunicii la variante sofisticate, de băut/ De ce producătorii și retailerii numesc borșul „kombucha” românească/ Cum a devenit o băutură vedetă, inclusiv pentru creșterea imunității

Două tipuri de kombucha, de la hard, la entry level!

La baza businessului său stau două produse distincte. „Producem două sortimente de kombucha: iKombucha, ceai fermentat natural, timp de 14 zile. Are un gust mai puternic, dar și foarte multe beneficii. Pentru cei care sunt la început, avem un entry level, mult mai light, mult mai ușor de băut.”

Accentul este pus pe simplitate și naturalețe: „E o băutură sănătoasă, fără chimicale, fără conservanți.”

Un element care diferențiază puternic brandul pe piață este rețeta: „Suntem singurii din Europa care folosim miere ecologică, în loc de zahăr. În America mai există, dar acolo se numește ‘jun kombucha’, e o specialitate. La noi însă, nici 10% dintre oameni n-au auzit de kombucha. Dacă însă spun că vând ‘jun kombucha’, s-a terminat. Toată lumea știe produsul.”

„Acum 5 ani am vrut să renunț, pentru că nu era un business din care să poți trăi!”

Drumul nu a fost ușor. „Acum 5 ani, când am vrut să renunț, nu mergea deloc. Lumea nu înțelegea produsul, nu îl cunoștea, se vindea foarte slab. Nu era un business din care să poți trăi. Munceam în altă parte și făceam și kombucha.”

Totul s-a schimbat însă odată cu listarea într-un lanț important: „Eram gata să renunț, când am intrat în Bebe Tei. De atunci a început să meargă. Suntem acolo de 4 ani și am crescut împreună.”

Profilul clientului s-a conturat clar în timp: „Majoritatea sunt cei care cumpără pentru beneficii, din farmacii sau lanțuri de tipul acesta. Ei caută ceva sănătos, funcțional.”

De la vânzările de nișă la mainstream

Pe lângă retail, un alt canal important este HoReCa: „Sortimentele mai ușoare se vând în special pe HoReCa, ca băuturi răcoritoare.”

În paralel, vizibilitatea brandului a crescut constant: „Astăzi, visul nostru a ajuns în Carrefour, prin proiectul ‘De Aici, De Aproape’. Nu e doar o listare pe raft. Înseamnă că un mic antreprenor primește șansa să fie văzut de zeci de mii de oameni, spune Victor Mut.”

Ce este, de fapt, kombucha!

Pentru mulți, kombucha rămâne încă un mister. „Descoperită în urmă cu peste 2000 de ani în China, este cunoscută ca o‘ciupercă’, dar de fapt este o colonie de microorganisme care trăiesc în simbioză, un sistem biologic complex numit zooglee.”

Această cultură transformă ceaiul în ceva complet diferit: „Bacteriile și drojdiile transformă zahărul și principiile active ale ceaiului în substanțe cu efecte benefice.”

Rezultatul? „Are miliarde de probiotice vii, antioxidanți, enzyme,vitamine (zinc, cupru, magneziu, calciu) și alți micro nutrienți necesari organismului. Foarte important este faptul că întreaga compoziție este ușor asimilabilă de către organism, fiind o băutură perfect natural, nepasteurizată sau conservată. Este o sinergie care dă efectele acestea benefice.”

„Folosim arome naturale românești: soc, trandafir și hibiscus, rooibos”

Povestea antreprenorială a început modest: o investiție inițială de doar 500 de euro. „Plecând de la o experiență personală, o afecțiune care necesita tratament naturist, am intrat într-o nișă destul de curajoasă”, spune Victor Mut, pentru G4Food.

Un alt element distinctiv este identitatea locală: „Folosim arome naturale românești: soc, trandafir și hibiscus, rooibos, ceai verde și multe altele.”

Iar produsul ajunge direct la consumatori și prin experiențe live: „Astăzi avem degustări live la Carrefour Băneasa. Vrem ca oamenii să guste, să înțeleagă și să descopere.”

Dincolo de cifre și distribuție, iKombuchaeste pentru antreprenorul Victor Mut un proiect construit pe convingeri clare: „Înseamnă muncă zilnică, pasiune pentru ingrediente curate și dorința de a promova sănătatea prin produse artizanale”.