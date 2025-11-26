Nu toate fructele sunt la fel de sănătoase, avertizează dr. Steven Gundry, chirurg cardiolovascular și expert în sănătatea intestinului. Deși majoritatea oamenilor presupun că „orice fruct e bun”, unele tipuri ascund cantități mari de zahăr care pot afecta microbiomul, metabolismul și greutatea, dacă sunt consumate în exces, notează CNBC.

„Eu tratez fructele ca pe bomboanele naturii: le consum cu atenție, nu fără măsură”, spune medicul. El recomandă în special fructele cu conținut redus de zahăr și bogate în polifenoli, compuși care susțin sănătatea intestinului și a inimii.

Iată cele nouă fructe pe care dr. Gundry le consideră cele mai potrivite pentru o viață mai lungă și mai echilibrată:

1. Citricele

Grapefruitul, mandarinele și kumquats sunt printre fructele cu cel mai redus conținut de zahăr și un aport mare de vitamina C. „Nu îndepărtați partea albă, pentru că este una dintre cele mai bogate în nutrienți”, explică medicul. Kumquatul se consumă întreg, cu tot cu coajă.

2. Fructele de pădure

Afinele, zmeura și murele au puțin zahăr, multă fibră și cantități importante de polifenoli. „Ori de câte ori puteți, consumați fructe de pădure în sezon. Afinele sălbatice au adesea mai mulți antioxidanți decât cele uriașe din supermarket”, recomandă dr. Gundry.

3. Rodia

„Rodiile sunt adevărate superstaruri”, afirmă specialistul. Conțin polifenoli precum punicalagina, care contribuie la sănătatea inimii și la protecția celulară. În ciuda gustului dulce, au mai puțin zahăr decât alte fructe tropicale, iar semințele oferă fibre suplimentare.

4. Avocado

Da, avocado este un fruct și chiar unul excelent. „Consider avocado fructul perfect pe care îl poți consuma”, spune dr. Gundry. Are aproape zero zahăr, este bogat în grăsimi mononesaturate sănătoase, potasiu și fibre. „Mănânc un avocado în fiecare zi pentru beneficii maxime”.

5. Măslinele

Surpriză pentru mulți, dar măslinele sunt tot fructe. Sunt aproape lipsite de zahăr și conțin grăsimi sănătoase și polifenoli puternici, în special hidroxitirosol. „De aceea, măslinele și uleiul de măsline extravirgin sunt esențiale în dieta pe care o recomand pentru inimă, creier și intestin”.

6. Kiwi

Kiwi, consumat cu moderație, este mai sărac în zahăr decât alte fructe tropicale. Are multă vitamina C, antioxidanți și fibre. „Secretul este să mâncați cu tot cu coajă, acolo se găsesc mulți polifenoli și fibre”, spune medicul. Datorită conținutului de serotonină, kiwi poate îmbunătăți și somnul.

7. Bananele verzi

Bananele necoapte nu sunt dulci și conțin amidon rezistent, un tip de prebiotic care hrănește bacteriile bune din intestin. Pe măsură ce se coc, amidonul se transformă în zahăr. Dr. Gundry recomandă bananele verzi în smoothie-uri sau în combinație cu iaurt și scorțișoară.

8. Mango verde

La fel ca bananele verzi, mango-ul necopt are amidon rezistent, antioxidanți și mult mai puțin zahăr decât cel copt. Ele susțin digestia și metabolismul. O salată de mango verde este o modalitate simplă și delicioasă de a le introduce în alimentație.

9. Fructul pasiunii

Mic, dar bogat în nutrienți, fructul pasiunii are mai puțin zahăr decât multe dintre fructele tropicale și conține polifenoli, vitamina A și fibre. Semințele crocante sunt prebiotice naturale. „Am fost recent în Franța și Italia, iar fructul pasiunii era peste tot, de la salate la deserturi”.

Concluzia medicului este simplă: „Pentru o sănătate mai bună pe termen lung, alegeți fructe sărace în zahăr și bogate în fibre și polifenoli, compușii care susțin intestinul și energia stabilă”.

El subliniază, totuși, că orice schimbare majoră în alimentație ar trebui discutată cu medicul curant.

Dr. Steven Gundry este fost chirurg cardiovascular, fondator al GundryMD și autor al volumelor „The Gut-Brain Paradox” și „The Plant Paradox”. Cercetările sale din ultimele două decenii se concentrează pe rolul microbiomului în bolile cronice și longevitate.