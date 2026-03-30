Aparent, papanașii prăjiți sunt desertul cel mai popular în România. Dar, cu toate că par desertul național (și inclusiv Taste Atlas îi evaluează ca atare), se pare că nu își au aici originea.

De fapt, ar putea veni din Danemarca. O legendă spune că un căpitan de vas, încercând să țină cârma în timp ce mânca o gogoaşă, probabil luat prin surprindere de valurile puternice, a înfipt desertul într-una din spiţele cârmei ca să îşi poată folosi ambele braţe şi a creat o gogoasă găurită.

Altă variantă ar fi că papanașii provin, de fapt, din gomboții cu brânză specifici Austro-Ungariei. Forma prăjită a apărut mai târziu. Papanaşii fierţi sunt prezenți și azi în țările apărute după destrămarea Imperiului Austro-Ungar, dar și în regiunile românești care odinioară au făcut parte din acest conglomerat de popoare.

Indiferent de unde ar proveni, cert este că sunt delicioși și nu sunt greu de făcut. Cei mai mulți preferă să-i comande la restaurant, dar cei preparați acasă pot ieși mai gustoși pentru că știm ce punem în ei. Doar că există un mic secret la care ar trebui să fim atenți atunci când îi preparăm și anume raportul între brânza de vaci și făină. Al doilea secret este temperatura uleiului, să nu fie nici prea mare ca să nu se ardă, dar nici scăzută să se îmbibe cu ulei.

Ingrediente pentru papanași

o cutie de Brânză de Vaci grunjoasă Hochland 3.5% grăsime : 275 g

2 ouă mici

200-250g făină

coaja rasă de la o lămâie

un plic de zahăr vanilat

o linguriță bicarbonat de sodiu

un praf de sare.

Pentru sosul de brânză cremă Hochland cu vanilie

o cutie de cremă de brânză Hochland Crème Clasic 200g

50 g zahăr pudră

1 linguriță esență de vanilie

2–3 linguri smântână

Pentru servire

căpșuni proaspete sau dulceață de căpșuni

zahăr pudră

Prepararea papanașilor

Amestecăm brânza cu ouăle, zahărul vanilat, coaja de lămâie, sarea și bicarbonatul cu ajutorul unei furculițe până obținem un aluat omogen. Adăugăm făina și frământăm aluatul până nu mai avem făină uscată în vasul de lucru. Vom obține un aluat destul de lipicios, însă nu trebuie să mai adăugăm făină. Lăsăm aluatul la odihnit 15 minute până ne apucăm să formăm papanașii. Formăm bile micuțe din aluat. Punem ulei la încins într-o oală îngustă. Când uleiul s-a încins, punem papanașii la prăjit, fără să îi înghesuim. Îi prăjim la foc mediu până devin aurii. Scoatem bilele pe un șervet de hârtie și continuăm până terminăm de prăjit toate biluțele.

Prepararea sosului

Se amestecă crema de brânză Hochland Creme cu zahărul pudră, esența de vanilie și smântâna, până obții o cremă fină. Sosul poate fi turnat peste papanași sau servit alături în cupe, evidențiind textura și aroma brânzei.

Sevirea

Servim papanașii în cupe sau boluri, pudrați cu zahăr, cu căpșuni proaspete sau dulceață de căpșuni. Sosul de cremă de brânză Hochland Crème Clasic, aromat cu vanilie, adaugă un contrast vizual și gustativ, transformând papanașii într-un desert memorabil pentru masa de Paște sau orice ocazie specială.