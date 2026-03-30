Aparent, papanașii prăjiți sunt desertul cel mai popular în România. Dar, cu toate că par desertul național (și inclusiv Taste Atlas îi evaluează ca atare), se pare că nu își au aici originea.
De fapt, ar putea veni din Danemarca. O legendă spune că un căpitan de vas, încercând să țină cârma în timp ce mânca o gogoaşă, probabil luat prin surprindere de valurile puternice, a înfipt desertul într-una din spiţele cârmei ca să îşi poată folosi ambele braţe şi a creat o gogoasă găurită.
Altă variantă ar fi că papanașii provin, de fapt, din gomboții cu brânză specifici Austro-Ungariei. Forma prăjită a apărut mai târziu. Papanaşii fierţi sunt prezenți și azi în țările apărute după destrămarea Imperiului Austro-Ungar, dar și în regiunile românești care odinioară au făcut parte din acest conglomerat de popoare.
Indiferent de unde ar proveni, cert este că sunt delicioși și nu sunt greu de făcut. Cei mai mulți preferă să-i comande la restaurant, dar cei preparați acasă pot ieși mai gustoși pentru că știm ce punem în ei. Doar că există un mic secret la care ar trebui să fim atenți atunci când îi preparăm și anume raportul între brânza de vaci și făină. Al doilea secret este temperatura uleiului, să nu fie nici prea mare ca să nu se ardă, dar nici scăzută să se îmbibe cu ulei.
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți