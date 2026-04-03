03 apr. 2026, Bucuria Gustului
Plăcintă cu foi subțiri și brânză de vaci Hochland / Se face răsucită sau la tavă
ID 228965209 © Friptuleac Roman | Dreamstime.com

Plăcintele românești sunt cel mai rapid și mai versatil fel de mâncare.

Perfectă pentru masa de Paște sau orice sărbătoare în familie, această plăcintă dulce cu brânză de vaci Hochland se prepară rapid și cu rezultate delicioase. De când putem lua foi sau foietaj gata preparate din magazín, dificultatea realizării acestui fel de mâncare a scăzut spre zero. Imaginația și gustul trebuie însă să contribuie de fiecare,indiferent dacă preparăm o plăcintă cu umplutură dulce sau sărată.

Astăzi am ales pentru plăcinta noastră cu foi subțiri brânza de vaci Hochland pe care o vom utiliza într-un preparat dulce, de desert. Varianta de brânză de vaci Hochland este potrivită pentru această rețetă, deoarece are o textură bine legată și nu lasă multă apă în timpul gătirii. Umplutura rămâne fină și ușor dulce, exact cum trebuie.

Urmărește pașii de mai jos și bucură-te de o plăcintă cu foi fragede și umplutură cremoasă, gata în mai puțin de o oră.

Ingrediente pentru plăcintă

  • 400g foi subțiri de plăcintă
  • 2 cutii de Hochland Brânză de Vaci grunjoasă 3.5% grăsime (275g) : 550 g brânză
  • 100g iaurt grecesc
  • 4 ouă, plus un gălbenuș pentru uns
  • 2-3 linguri de lapte
  • Esență de vanilie după gust
  • Coajă rasă de lămâie sau portocală
  • 40g unt topit (pentru uns foile)
  • Semințe de mac (opțional, pentru decor).

Preparare plăcintă

  1. Într-o tavă pentru cuptor așezăm 3 foi de plăcintă, le ungem cu untul topit, iar peste mai adaugăm încă 3 foi (le ungem și pe acestea).
  2. Amestecăm cu un tel ouăle.
  3. Adăugăm iaurtul, brânza de vaci Hochland, vanilia, coaja de citrice. Omogenizăm bine amestecul.
  4. Punem compoziția peste foile din tavă și o nivelăm.
  5. Peste compoziție așezăm alte foi de plăcintă pe care le ungem cu unt, iar la final presărăm mac.
  6. Dăm la cuptorul preîncălzit la 180 grade Celsius pentru 30-40 de minute.
  7. Dupăc e o scoatem din cuptor, lăsăm plăcinta să stea 10-15 min înainte de o tăia.

Ca variantă de prezentare, putem folosi doar câte două foi de plăcintă unse cu unt, pe care punem 2 linguri de compoziție. Întindem pe toată foaia si rulăm. Refacem procedeul până terminăm foile și umplutura. Apoi așezăm rulourile, unul în prelungirea celuilalt, în formă de spirală, într-o tavă rotunda. Ungem partea superioară cu un gălbenuș de ou bătut cu puțin lapte și presărăm mac dacă dorim. Coacem identic.

 

