Cele mai bune legume de toamnă și ce beneficii pentru sănătate aduc/ Nutriționiștii ne sfătuiesc să mâncăm dolveac, sfeclă, morcovi și alte câteva legume colorate, gustoase și nutritive, specifice acestui sezon

Pe măsură ce temperaturile scad și toamna devine o realitate, o abundență de legume de sezon, delicioase și nutritive, ajung la maturitate.

Asta înseamnă, potrivit today.com, că e timpul să ne luăm la revedere de la produsele proaspete de vară, cum ar fi roșiile și porumbul dulce, și să întâmpinăm recolta de toamnă, care aduce o varietate de legume gustoase și colorate, perfecte pentru a fi consumate până în iarnă.

Nutriționiștii ne sfătuiesc să alegem legumele de toamnă care atârnă greu la cântar și sunt colorate

„Toamna găsești legume-rădăcină, tuberculi și legume crucifere,” spune nutriționsta Frances Largeman-Roth. Acestea tind să crească în temperaturi mai scăzute și, de obicei, au un termen de valabilitate mai mare după recoltare decât legumele de vară.

„Gândește-te, în special, la legume care atârnă greu la cântar,” spune Largeman-Roth. Acestea includ dovlecii, tărtăcuțele, dovleceii, cartofii și legumele cu frunze verzi.

Multe legume de toamnă sunt pline de nutrienți esențiali, de la fibre la vitamine și antioxidanți. Sunt ideale pentru gătit în sezonul rece – coacere, prăjire sau fierbere – și pentru rețete consistente precum supele, tocănițele sau caserolele. Unele legume de toamnă pot fi chiar folosite ca décor, înainte de a fi consumate.

Partea cea mai bună? Nu trebuie să alegi doar una. De fapt, dieteticienii recomandă să variezi legumele pe care le consumi.

„Consumând o varietate de legume colorate, te asiguri că primești un spectru larg de nutrienți esențiali și antioxidanți puternici care susțin totul, de la imunitate la sănătatea inimii și a creierului,” spune Kristen Smith, nutriționist purtător de cuvânt al Academiei de Nutriție și Dietetică.

Care sunt cele mai sănătoase legume de toamnă?

Cele mai sănătoase legume de toamnă oferă o cantitate bună de fibre, carbohidrați complecși, vitamine, minerale și antioxidanți.

Dacă vrei să adaugi legume nutritive în farfurie toamna aceasta, iată câteva alegeri de top, recomandate de dieteticieni: