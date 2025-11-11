Un nou studiu arată că băuturile carbogazoase pot avea un impact semnificativ asupra sănătății ficatului. Cercetarea, prezentată la Congresul European de Gastroenterologie de la Berlin, susține că atât sucurile cu zahăr, cât și cele fără zahăr, pot crește considerabil riscul de boală hepatică non-alcoolică.

Potrivit rezultatelor, consumul unei singure doze de băutură dietetică pe zi poate crește riscul cu 60%. În cazul băuturilor îndulcite cu zahăr, riscul este cu aproximativ 50% mai mare.

Boala hepatică non-alcoolică, cunoscută și sub denumirea de steatoză hepatică metabolică, apare atunci când grăsimea se acumulează în ficat la persoane care consumă puțin sau deloc alcool. Afecțiunea poate provoca leziuni similare celor produse de consumul excesiv de alcool și poate duce la ciroză sau chiar la cancer hepatic.

În ultimele trei decenii, această boală a crescut cu 50% în Statele Unite. Astăzi, aproximativ 38% din populația americană este afectată. În România, se estimează că prevalența steatoza hepatică non‑alcoolică (NAFLD) în populația generală este de peste 20%.

„Băuturile fără zahăr nu sunt atât de inofensive”

Autorul principal al studiului, Lihe Liu, cercetător în gastroenterologie la Spitalul Universitar Soochow din Suzhou, China, afirmă că băuturile dietetice au fost mult timp considerate o alternativă mai sigură. Dar noile date contrazic această percepție.

„Băuturile cu conținut redus sau zero zahăr sunt asociate cu un risc mai mare de steatoză hepatică, chiar și la un consum moderat, de o doză pe zi”, a explicat Liu.

Analiza a inclus aproape 124.000 de participanți fără boli hepatice, urmăriți timp de zece ani în cadrul studiului britanic UK Biobank. Cercetătorii au monitorizat obiceiurile alimentare și frecvența consumului de băuturi cu ajutorul unor chestionare detaliate.

Rezultatele arată că persoanele care au înlocuit sucurile cu apă și-au redus riscul de boală hepatică cu aproape 13% în cazul băuturilor zaharoase și cu peste 15% în cazul celor dietetice. În schimb, trecerea de la o băutură zaharoasă la una dietetică, sau invers, nu a redus riscul.

Concluzii surprinzătoare cercetători

Studiul oferă dovezi directe privind influența obiceiurilor alimentare asupra sănătății ficatului. Constatările contrazic cercetări anterioare care sugerau că băuturile dietetice ar putea fi o alternativă acceptabilă la apă.

Profesorul Sajid Jalil, specialist în gastroenterologie la Universitatea Stanford, a comentat rezultatele. „Ambele tipuri de băuturi pot afecta ficatul în timp. Alegerea apei sau a băuturilor neîndulcite este mult mai sigură”, a spus el.

Potrivit lui Jalil, studiul are o relevanță mai mare decât cercetările anterioare. „A implicat un număr mare de participanți, o metodologie riguroasă și o perioadă de urmărire extinsă. Este o dovadă solidă că ficatul este vulnerabil la aceste băuturi”, a adăugat el.

De ce afectează sucurile ficatul?

Explicația are legătură cu modul în care organismul procesează zahărul și îndulcitorii artificiali. În cazul băuturilor cu zahăr, nivelul glicemiei și al insulinei crește rapid, favorizând acumularea de grăsime în ficat. În timp, acest proces poate duce la inflamație, fibroză și pierderea funcției hepatice.

Băuturile dietetice, deși au puține calorii, pot influența ficatul prin alte mecanisme. Pot modifica microbiomul intestinal, pot altera senzația de sațietate și pot stimula preferința pentru gustul dulce. De asemenea, pot declanșa secreția de insulină, perturbând metabolismul energetic.

„Apa, însă, hidratează organismul fără a modifica metabolismul. Ajută la menținerea sațietății și susține funcțiile metabolice esențiale. De aceea, riscul scade indiferent ce băutură este înlocuită cu apă”, a explicat Liu.

O problemă de sănătate publică globală

Rezultatele prezentate la Berlin atrag atenția asupra creșterii alarmante a cazurilor de steatoză hepatică la nivel mondial. Boala nu mai este considerată o problemă exclusiv a persoanelor obeze sau sedentare. Ea afectează tot mai mulți adulți tineri și chiar copii.

Medicii avertizează că ficatul gras non-alcoolic devine o cauză principală a cancerului hepatic. Fără intervenție medicală și schimbări în stilul de viață, mulți pacienți pot ajunge la insuficiență hepatică.

Cercetătorii subliniază că studiul nu este încă publicat într-un jurnal științific și urmează procesul de evaluare. Totuși, concluziile prezentate sunt suficiente pentru a ridica semne de întrebare serioase privind consumul zilnic de băuturi carbogazoase.

„Aceste date ne obligă să regândim rolul acestor băuturi în alimentația modernă. Ele nu sunt inofensive și trebuie tratate cu prudență, la fel ca alcoolul sau tutunul”, a declarat Liu.

Cercetarea adaugă o nouă perspectivă în dezbaterea despre alimentația echilibrată. Într-o lume în care băuturile carbogazoase sunt parte din rutina zilnică, mesajul cercetătorilor este clar: chiar și un singur pahar pe zi poate avea consecințe pentru sănătatea ficatului.

Alegerea apei, a ceaiurilor simple sau a băuturilor neîndulcite rămâne cea mai sigură opțiune pentru protejarea ficatului și menținerea unui metabolism sănătos.