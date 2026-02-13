Injecțiile pentru slăbit au devenit un fel de „scurtătură” pentru toți cei cu probleme de greutate și care nu-și pot schimba stilul de viață. Doar că, acestea au efect doar câtă vreme sunt administrate, iar după încheierea tratamentului, fără schimbări în stilul de viață, excesul de greutate revine.

Dr. Daniela Stegaru, medic de diabet, nutriție și boli metabolice, a spus la emisiunea Fântâna de sănătate realizată al G4Food de nutriționistul Tania Fântână că, în final, schimbarea stilului de viață este singura soluție. „Cred că este una dintre întrebările care mi se pun zi de zi. Ce se întâmplă când termin dieta. Și acest lucru era valabil încă de pe vremea când nu existau tratamente pentru obezitate. Și atunci încerc să le răspund pacienților mei cât mai pe înțelesul lor.

Este logic că dacă ne vom reîntoarce să facem ce am făcut și până acum, vom ajunge cel puțin unde suntem acum. Și atunci, da, tratamentul este de lungă durată. Pacientul cu obezitate va avea obezitate întotdeauna, chiar dacă va fi controlată terapeutic. Și atunci, ceea ce noi mizăm prin administrarea tratamentului este ca pe termen lung să reușim să optimizăm stilul de viață și ceea ce am făcut până acum, care ne-a adus la greutatea pe care o avem, la starea metabolică pe care o avem acum să nu mai reapară. Până la urmă, tot stilul de viață este cel care contează pe termen lung”, a explicat ea.

Mai puțin de 5% dintre obezi reușesc

Conform ei, la nivel mondial, sub 5% din pacienții care suferă de obezitate reușesc să ducă greutatea și să o mențină sub control pe termen lung doar cu dietă, mișcare și un somn de bună calitate.

„Și atunci tratamentul vine și ne ajută, însă pe termen lung fie luăm în calcul administrare tratamentului toată viața pentru că se poate vedea această boală și sub felul acesta, fie îl vedem ca pe un tratament de lungă durată, de ordinul anilor 3, 4, 5 ani, atât cât trebuie ca eu să mă obișnuiesc cu noul stil de viață și apoi să continui cu ceea ce noi numim terapie medical-nutrițională. Un stil de viață sănătos care să mă facă să mențină rezultatele la care am ajuns cu terapia medicamentoasă”, explică ea.