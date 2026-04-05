Renunțarea la dulciuri este adesea recomandată pentru un stil de viață sănătos. Mulți cred că eliminarea acestora reduce pofta de zahăr și ajută la controlul greutății. Un studiu recent publicat în The American Journal of Clinical Nutrition și citat de Earth.com contrazice însă aceste idei. Cercetarea arată că reducerea sau creșterea consumului de alimente dulci nu schimbă preferința pentru gustul dulce. De asemenea, nu influențează semnificativ cantitatea de alimente consumate sau greutatea corporală.

Studiul a fost realizat pe un eșantion de 180 de adulți din Olanda. Participanții au urmat, timp de șase luni, diete cu niveluri diferite de dulceață. Unii au consumat foarte puține alimente dulci, alții cantități moderate, iar alții o dietă bogată în produse dulci.

Rezultatele au fost surprinzătoare pentru cercetători. Indiferent de dietă, preferința pentru gustul dulce a rămas stabilă. Nici consumul total de calorii și nici greutatea nu au suferit modificări semnificative. De asemenea, participanții nu au început să consume mai multe dulciuri după o dietă bogată în zahăr. În același timp, cei care au redus dulciurile nu au raportat o scădere a poftei. Acest lucru sugerează că preferințele alimentare sunt mai greu de schimbat decât se credea.

Rutina alimentară, rol major

Un alt aspect important este revenirea la obiceiurile inițiale. După încheierea studiului, majoritatea participanților au revenit la nivelul obișnuit de consum al dulciurilor. Acest fenomen indică faptul că rutina alimentară joacă un rol major în comportamentul alimentar. Cercetătorii atrag atenția că problema principală nu este gustul dulce în sine. Riscurile pentru sănătate sunt legate mai degrabă de consumul excesiv de zahăr și de aportul caloric ridicat.

Rezultatele ar putea schimba modul în care sunt formulate recomandările nutriționale. În loc să se concentreze exclusiv pe eliminarea gustului dulce, specialiștii sugerează o abordare mai echilibrată. Accentul ar trebui pus pe reducerea zahărului și a caloriilor, nu pe evitarea totală a alimentelor dulci.

Totuși, studiul are și limite. Participanții au fost adulți sănătoși, iar rezultatele nu pot fi aplicate automat copiilor sau persoanelor cu probleme metabolice. Cercetări viitoare ar putea clarifica dacă aceste concluzii sunt valabile pentru toate categoriile de populație. Studiul sugerează că obiceiurile alimentare sunt mai stabile decât se credea, iar schimbările eficiente trebuie să vizeze întreaga dietă, nu doar gustul dulce.