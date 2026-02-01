Ceaiul de hibiscus, o băutură cu gust acrișor, apropiat de cel al merișoarelor, este tot mai des recomandat pentru beneficiile sale asupra sănătății. Consumat regulat, acesta poate avea efecte pozitive atât asupra inimii, cât și asupra digestiei. Asta arată mai multe studii analizate de Verywell Health.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Iată o serie de beneficii pe care le are asupra sănătății ceaiul de hibiscus. Chiar dacă nu poate înlocui tratamentele prescrise de medic, această băutură poate fi un adjuvant important.

Un aliat natural pentru tensiunea arterială

Cercetările arată că ceaiul de hibiscus poate contribui la scăderea tensiunii arteriale, atât a celei sistolice, cât și a celei diastolice. Efectul se datorează unor compuși care acționează similar inhibitorilor enzimei de conversie a angiotensinei (ACE), utilizați frecvent în tratamentul hipertensiunii. Unele studii au arătat că hibiscusul poate fi comparabil, ca eficiență, cu anumite medicamente antihipertensive ușoare, fără a le înlocui însă.

În plus, ceaiul de hibiscus are un ușor efect diuretic, ajutând organismul să elimine excesul de lichide, ceea ce poate contribui suplimentar la reducerea tensiunii.

Efecte benefice asupra colesterolului

Hibiscusul conține antociani, flavonoide și acizi organici, substanțe cu rol antioxidant și antiinflamator. Studiile indică faptul că aceste substanțe pot ajuta la scăderea colesterolului total și a colesterolului LDL, cunoscut drept „colesterolul rău”, care favorizează depunerile de grăsimi pe vasele de sânge și crește riscul de infarct și accident vascular cerebral.

Specialiștii atrag însă atenția că ceaiul de hibiscus poate interacționa cu anumite medicamente pentru colesterol, precum statinele, reducându-le eficiența. Persoanele aflate sub tratament ar trebui să ceară sfatul medicului.

Reduce inflamația și protejează inima

Datorită conținutului ridicat de polifenoli și antociani, ceaiul de hibiscus poate contribui la reducerea inflamației din organism. Acești antioxidanți limitează stresul oxidativ, un factor asociat cu bolile cardiovasculare și îmbătrânirea prematură a celulelor.

Beneficii pentru digestie și microbiom

Un alt efect important al consumului regulat de ceai de hibiscus este susținerea sănătății intestinale. Antioxidanții din hibiscus pot proteja mucoasa intestinală și pot favoriza dezvoltarea bacteriilor benefice din intestin. Un microbiom echilibrat este esențial pentru digestie, absorbția nutrienților și buna funcționare a sistemului imunitar.

Alte beneficii posibile

Pe lângă efectele asupra inimii și digestiei, ceaiul de hibiscus ar putea contribui la reglarea glicemiei, susținerea funcției hepatice, controlul greutății și chiar la combaterea unor bacterii, potrivit studiilor de laborator. De asemenea, cercetările sugerează un potențial efect anticancerigen, însă aceste rezultate provin în principal din studii experimentale, fiind necesare cercetări suplimentare pe oameni.

Posibile efecte adverse

Pentru majoritatea oamenilor, ceaiul de hibiscus este bine tolerat. Totuși, unele persoane pot avea disconfort digestiv ușor, cum ar fi balonare sau dureri de stomac. Există și cazuri rare de alergie la hibiscus.

Cum se prepară ceaiul de hibiscus

Ceaiul poate fi preparat fie din pliculețe, fie din flori uscate de hibiscus. Florile se infuzează câteva minute în apă clocotită, apoi se strecoară. Băutura poate fi consumată caldă sau rece și îndulcită, după gust, cu miere, zahăr sau îndulcitori, ori aromatizată cu lămâie sau lime.

Consumat cu moderație și integrat într-un stil de viață echilibrat, ceaiul de hibiscus poate deveni un sprijin natural pentru sănătatea inimii și a sistemului digestiv.