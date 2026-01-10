Bananele sunt cunoscute pentru conținutul ridicat de potasiu, conform verywellhealth.com. Acest mineral are un rol important în sănătatea cardiovasculară. Cercetările arată că un consum regulat de alimente bogate în potasiu poate contribui la scăderea tensiunii arteriale.

Un studiu recent publicat în American Journal of Physiology – Renal Physiology confirmă această legătură. Autorii au arătat că majorarea aportului de potasiu, combinată cu reducerea consumului de sodiu, ajută la controlul eficient al hipertensiunii. „Sodiul crește tensiunea arterială, iar potasiul o scade”, a explicat medicul Daniel Jones, profesor emerit la University of Mississippi School of Medicine.

Efectul nu este limitat la banane. Și alte alimente bogate în potasiu, precum avocado sau broccoli, pot susține reglarea tensiunii.

Diferențe între femei și bărbați

Studiul evidențiază și variații importante în funcție de sex și vârstă. Modul în care organismul răspunde la sare și potasiu diferă între femei și bărbați. „Sexul biologic și vârsta influențează reacția corpului la sodiu și potasiu. Acest lucru deschide calea către prevenția personalizată a hipertensiunii”, a declarat nutriționista Yasi Ansari, specialist la UCLA Health. Potrivit acesteia, femeile aflate înainte de menopauză au, în general, o reacție mai redusă a tensiunii la un aport mare de sodiu, comparativ cu bărbații de aceeași vârstă.

După 60 de ani, situația se inversează. Riscul și frecvența hipertensiunii la femei ajung să depășească nivelul observat la bărbați.

O banană pe zi nu acoperă necesarul de potasiu

Consumul zilnic al unei banane este, în general, sigur, dar excesul de potasiu poate provoca hiperkaliemie, o afecțiune caracterizată prin niveluri prea mari de potasiu în sânge. În același timp, o singură banană nu asigură necesarul zilnic. „Bananele sunt o sursă bună de potasiu, dar nu sunt suficiente singure. Este nevoie și de alte alimente bogate în potasiu”, a precizat Daniel Jones.

Pe lângă potasiu, bananele oferă vitamina C, antioxidanți și fibre. Fibrele susțin sănătatea digestivă.

O banană medie conține aproximativ 358 miligrame de potasiu, adică 9% din necesarul zilnic recomandat. Aduce în jur de 22 de grame de carbohidrați. Conține aproximativ 3 grame de fibre, echivalentul a 12% din doza zilnică recomandată.

Alternative bogate în potasiu

Pentru diversificarea dietei, specialiștii recomandă și alte surse de potasiu.

Un cartof mediu, consumat cu coajă, oferă aproximativ 925 miligrame de potasiu. O jumătate de cană de caise uscate conține circa 378 miligrame. O cană de linte gătită aduce aproximativ 366 miligrame. Dovleacul furnizează în jur de 296 miligrame pe cană. Un sfert de cană de stafide conține aproximativ 307 miligrame.

Specialiștii recomandă echilibru și varietate. Un aport diversificat de potasiu aduce cele mai bune beneficii pentru sănătatea inimii.