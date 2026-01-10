Nucșoara este un condiment aromatic, folosit frecvent în sezonul rece și în preparate dulci sau sărate. Se găsește sub formă măcinată sau întreagă. Este utilizată și în cosmetice, dar și sub formă de ulei esențial sau unt de nucșoară. În ciuda denumirii, nucșoara nu este o nucă (denumire generică pentru oleaginoase), conform verywellhealth.com. Condimentul provine din măcinarea seminței arborelui Myristica fragrans, un arbore veșnic verde originar din Indonezia.

În medicina ayurvedică, în medicina tradițională chineză și thailandeză, nucșoara a fost folosită pentru proprietățile sale antioxidante și antimicrobiene. A fost studiată ca posibil remediu pentru durere, diaree și alte probleme digestive. Majoritatea cercetărilor au fost realizate pe animale sau în laborator. Dovezile pentru efectele asupra oamenilor rămân limitate.

Beneficiile posibile ale nucșoarei

Dincolo de aroma intensă, nucșoara este asociată cu mai multe beneficii potențiale pentru sănătate. Lipsa studiilor clinice extinse face dificilă confirmarea acestor efecte.

Reducerea durerii

Aplicarea externă a uleiului de nucșoară ar putea reduce durerile articulare. Există puține date care să confirme acest efect.

Un studiu clinic randomizat, dublu-orb, a analizat efectele extractului topic de nucșoară la persoane cu neuropatie diabetică dureroasă. Cei 74 de participanți au folosit extract de nucșoară, ulei de macis, ulei de nucșoară, ulei de cocos, mentol, metilsalicilat sau placebo.

După patru săptămâni, grupul care a folosit nucșoară a raportat ameliorarea durerii și a funcțiilor zilnice. Diferențele față de placebo nu au fost însă semnificative statistic. Studiul a fost de mică amploare și de scurtă durată.

Sursă de antioxidanți

Antioxidanții neutralizează radicalii liberi și reduc stresul oxidativ. Stresul oxidativ cronic este asociat cu un risc crescut de boli.

Nucșoara conține vitamine, carotenoizi, terpenoide, alcaloizi, flavonoide, lignani și compuși fenolici. Testele de laborator confirmă activitatea antioxidantă a extractului de nucșoară. Sunt necesare studii pe oameni pentru a evalua impactul real.

Rol posibil în reglarea tensiunii

Nucșoara conține calciu și magneziu. Aceste minerale contribuie la reglarea tensiunii arteriale.

Nu există însă studii clinice care să arate un efect direct al consumului de nucșoară asupra tensiunii. Este puțin probabil ca simpla adăugare a acestui condiment să producă schimbări semnificative. Modelul alimentar general rămâne decisiv.

Folosirea condimentelor pentru a reduce cantitatea de sare din alimentație poate contribui indirect la un control mai bun al tensiunii.

Posibil efect asupra libidoului

Experimentele pe animale arată o creștere a libidoului la șobolanii masculi care au primit extract de nucșoară. Dozele testate au variat între 100 și 500 miligrame per kilogram corp, timp de șapte zile. Doza mare a produs modificări semnificative ale comportamentului sexual.

Cercetătorii cred că efectul este legat de influența asupra sistemului nervos central. Rezultatele nu pot fi extrapolate direct la oameni. Sunt necesare studii clinice.

Efecte adverse și riscuri

Consumul unor cantități mari de nucșoară poate provoca reacții toxice. Pot apărea tahicardie, greață, vărsături, agitație și halucinații. În astfel de situații este necesară asistență medicală. Nucșoara nu trebuie consumată în cantități mari. Suplimentele cu nucșoară nu sunt recomandate copiilor, femeilor însărcinate sau celor care alăptează.

Utilizarea recreațională pentru obținerea unei stări euforice este periculoasă. Ingestia unor cantități mari poate duce la intoxicație severă.

Dozaj și siguranță

Consumul în cantități normale, ca ingredient alimentar, este considerat sigur. Nu există o doză zilnică recomandată pentru suplimente.

Substanța activă responsabilă de efectele toxice se numește miristicină. Unele rapoarte indică efecte toxice după ingerarea a una sau două lingurițe într-o singură priză. Pentru siguranță, se recomandă să nu se depășească aproximativ 10 grame per administrare, echivalentul a puțin sub o lingură și jumătate de nucșoară măcinată.

Interacțiuni medicamentoase

Nucșoara poate interacționa cu medicamente metabolizate la nivel hepatic și cu substanțe care cresc nivelul de acetilcolină. Acest lucru poate modifica eficiența tratamentelor. Este indicat consultul medical înainte de utilizarea regulată.

Depozitare și achiziție

Nucșoara trebuie păstrată într-un loc uscat și răcoros, ferit de căldură și umiditate. Varianta întreagă își păstrează aroma mai bine și poate fi rasă direct în preparate.

Este disponibilă în majoritatea magazinelor alimentare. Pentru utilizarea sub formă de ulei sau extract, este recomandată consultarea unui specialist în nutriție.

Nucșoara aduce antioxidanți și aromă, dar nu este un tratament pentru tensiune. Beneficiile sunt încă insuficient documentate la om. Consumul moderat rămâne esențial pentru siguranță.