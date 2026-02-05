Sportivii prezenți la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, găzduite de Italia, au la dispoziție o ofertă alimentară variată, organizată în cele șase sate olimpice în care sunt cazați, potrivit Reuters. Doar în satul olimpic din Milano vor fi pregătite zilnic până la 4.500 de mic dejunuri, prânzuri și cine, iar în satul din Cortina d’Ampezzo capacitatea ajunge la aproximativ 4.000 de mese pe zi, conform Libertatea.

Meniurile au o amprentă clar italiană. Sportivii pot alege între paste și pizza, dar și preparate precum scamorza afumată, o brânză din sudul Italiei, piept de curcan sau friptură de somon. Elisabetta Salvadori, responsabilă de organizarea serviciilor de masă, spune că, deși opțiunile sunt numeroase, majoritatea sportivilor preferă preparate simple. „Apoi, bineînțeles, au și alte opțiuni gastronomice, cum ar fi lasagna, gnocchi și deserturi”.

Pe lângă bucătăria italiană, în satele olimpice există și variante asiatice. Sunt disponibile preparate chinezești și japoneze, inclusiv celebrele gyozi, găluște umplute cu carne tocată de porc, varză, usturoi și ghimbir, învelite într-un aluat subțire. Mâncarea este disponibilă permanent, 24 de ore din 24.

„Nu este un restaurant cu stele Michelin, dar mi se pare destul de potrivit”

Au existat și mici ajustări de făcut. „Până acum nu am avut probleme majore”, a spus Salvadori, „doar câteva lucruri minore la care te aștepți la început. Cineva a cerut fulgi de ovăz dimineața. Nu erau, dar am rezolvat imediat”.

Percepția sportivilor pare, în general, una pozitivă. Patinatoarea de viteză olandeză Jenning de Boo a rezumat experiența culinară astfel: „Nu este un restaurant cu stele Michelin, dar mi se pare destul de potrivit. Am mâncat paste, o salată și pui. Deci tot ce are nevoie un atlet este acolo”.

Entuziasmul a fost și mai mare în rândul unor sportivi americani. Ilia Maninin, vedetă a echipei SUA la patinaj artistic, și snowboarderul Jess Perlmutter au vorbit despre prima lor experiență gastronomică în satul olimpic. „Aici, am mâncat cele mai bune paste pe care le-am mâncat vreodată”, a spus Perlmutter, în timpul unei conferințe de presă de marți.

Contextul este cu atât mai relevant cu cât Jocurile de iarnă din 2026 par să evite problemele întâlnite la Jocurile Olimpice de vară din 2024 de la Paris, unde mulți sportivi s-au plâns de mâncare. Atunci, gimnasta americană Hezly Rivera spunea, după câștigarea aurului pe echipe, că „nu e foarte bun, cel puțin ce avem în sala de mese. Cu siguranță cred că mâncarea franțuzească e bună, dar ce avem acolo, nu cred că e cea mai bună….”.

La Milano și Cortina, evaluările sunt diferite. Patinatorul de viteză leton Reinis Berzins a declarat că „există carbohidrați, proteine, o mulțime de gustări pe tot parcursul zilei. Se pare că mâncarea nu va fi o problemă la aceste Jocuri Olimpice”.