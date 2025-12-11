Agenția Domeniilor Statului (ADS) a anunțat, recent, că un teren aflat în județul Botoșani a fost concesionat contra unei redevențe de 2.540 kg grâu/ha/anual. Informația a generat discuții aprinse între fermieri. De aceea revenim cu câteva precizări.

Cât înseamnă o redevență de 2.540 kg grâu

Din capul locului trebuie să spunem că redevența de 2.540 kg grâu/ha a fost stabilită în urna unei licitații. Arenda inițială era stabilită la 990 kg/ha. Pentru că au existat mai mulți solicitanți, fiecare a plusat. Așa s-a ajuns la această cifră, care reprezintă un record pentru ADS.

Întrebarea pe care și-o pun mai mulți fermieri este în ce măsură concesionarul va reuși să își achite obligațiile și să realizeze și un profit.

Am încercat să lămurim lucrurile. În primul rând, trebuie spus că exprimarea redevenței în kg grâu/ha este doar o formulă convențională. În fapt, nu se pune problema de a se plăti în natură. Dar, pentru a păstra o valoare unitară, ADS utilizează această „monedă” convențională. În fapt, este vorba despre prețul respectivei cantități de grâu la bursa de cereale. În această săptămână, de exemplu, prețul grâului în Portul Constanța este de 0,9 RON/kg. Deci, redevența s-ar ridica la 2.286 lei/ha.

Cu ce rămâne fermierul

Din discuțiile purtate cu mai mulți fermieri, am aflat că pentru o cultură de grâu se cheltuiesc între 2.500 și 3.500 de lei/ha, în funcție de tehnologie, de sămânță și de îngrășămintele și tratamentele folosite. Calculul include și cheltuielile indirecte.

Producțiile pot varia între 3.000 și 7.000 kg/ha, în funcție de precipitații, în primul rând, și de tehnologia folosită. Adică, la prețul actual, se pot obține între 2.700 și 6.300 lei/ha. La o producție medie de 5 tone/ha, venitul brut ar fi de 4.500 RON/ha. Dacă din această cifră s-ar scădea 3.000 de lei cheltuieli și 2.286 lei redevența, fermierul ar trebui să mai scoată din buzunar 786 lei/ha.

Din acest calcul, însă, lipsește subvenția pe care o primește fermierul. Aceasta este, în cel mai nefavorabil caz, de aproximativ 170 euro/ha, adică 860 lei/ha.

Trăgând linia, înseamnă că fermierul care a concesionat terenul câștigă 74 de lei/ha într-un an. Și asta doar dacă realizează o producție de 5 tone/ha.

Desigur, amatorii de speculații se pot juca cu cifrele în diverse scenarii. Dar timpul este cel care va dovedi cât de fezabilă este această afacere.

Dar da, nedumerirea fermierilor care urmăresc subiectul este absolut firească.