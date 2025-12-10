Agenția Domeniilor Statului (ADS) a anunțat, ieri, că există „un interes mare manifestat de tinerii cu aspirații în agricultură pentru programul de susținere a tinerilor fermieri lansat în luna septembrie”.

Redevență record pentru ADS în județul Botoșani

În cursul lunii septembrie, ADS a lansat un program de concesionare de terenuri agricole către tinerii fermieri. În total au fost oferite spre concesionare aproximativ 2.500 de hectare de terenuri agricole. Atribuirea terenurilor se face pe baza unor licitații, la care sunt admiși doar fermierii eligibili.

Ultima dintre aceste licitații este programată pentru sfârșitul acestei săptămâni. Obiectul îl constituie o suprafață de 118,28 ha din comuna Ileana, județul Călărași. Până acum terenul s-a aflat în folosința I.N.C.D.A. Fundulea. Nivelul minim al redevenței a fost fixat la 1.411 kg grâu anual.

Cu toate acestea, este de așteptat ca cel care va obține folosința terenului să ofere o arendă mult mai mare.

Marți, ADS a anunțat rezultatul licitației din 5 decembrie pentru terenul de 13,35 ha aflat în comuna Hănești, jud. Botoșani. Deși valoarea de început a redevenței a fost de 990 kg grâu/ha, valoarea de adjudecare a ajuns la o nesperată cantitate de 2.540 kg anual. Acest rezultat a stârnit rumoare printre fermieri.

„ Da ce cultivați, fraților? Marijuana?”

„Cele aproximativ 2.500 ha incluse în program se adjudecă la valori competitive. Suprafețele oferite spre concesionare pe raza jud. Botoșani , UAT Hănești s-au adjudecat la o valoare de 2540 kg grâu/ha/an”, a anunțat ADS pe site-ul său de Facebook.

Imediat au început să curgă și comentariile fermierilor.

„2500 kg? Doamne cine le a luat în arenda? Primarii sau consilierii locali? Sau arendașii cu tractoare?”, întreabă Alin Ștefan.

Gorgovan Marius, din Brăila, comentează și el: „Și în Insula Mare a Brăilei e cu 600kg pe ha. Pentru românii noștri, tineri mai ales, e o povară. La Brăila redevența pentru un teren categoria V prețul de pornire e de 630 kg”.

Florin Platon, din Vaslui, a avut o reacție și mai „colorată”: „Bă, ați înnebunit? Ce dracu recoltați voi acolo, să dați arenda asta? Marijuana?”.

Gheorghiță Enache este mai echilibrat și găsește și o explicație:„ Le amestecați! Cei care dau atât nu sunt muritori de foame. Cine are “putere” dă redevența asta. Sunt fermieri care au utilaje prea multe pentru pământul pe care îl lucrează și le stau utilajele degeaba. Ăia care n-au bani/utilaje nu oferă atât”, a comentat el.

Pe de altă parte, ADS anunța la începutul lunii trecute că va mări drastic redevențele. „Aducem redevențele istorice din anii 2000 la valorile actuale. Prin actualizarea acestor contracte, redevențele obținute de Statul Român cresc în mod semnificativ și vor ajunge, în cele mai multe cazuri, la valori duble sau chiar triple”, a anunțat instituția într-o postare pe social-media.