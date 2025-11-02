Ce este skirt steak, carnea de vită aproape la fel de bună, poate chiar mai aromată, decât variantele scumpe / Bucata gustoasă și accesibilă se marinează înainte de gătire și se servește tăiată perpendicular pe fibre pentru frăgezime maximă

„Friptura de skirt” (în engleză skirt steak) este o bucată de carne de vită foarte aromată, tăiată din partea inferioară a pieptului sau din zona diafragmei animalului. Mai exact, există două tipuri de skirt steak: Inside skirt – partea interioară a diafragmei, mai groasă și mai fragedă și Outside skirt – partea exterioară, mai lungă și mai subțire, cu fibre mai evidente. Această bucată are fibre lungi, vizibile, și un gust intens de vită, motiv pentru care este foarte apreciată în bucătăria americană și mexicană. Totuși, are o textură mai tare, dacă nu e preparată corect.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Se marinează, de obicei, înainte de gătire pentru a se frăgezi. Se prepară rapid, la temperatură mare — pe grătar, tigaie încinsă sau grill, rareori la cuptor. Se servește tăiată perpendicular pe fibre, ca să fie mai moale.

Este bucata clasică pentru fajitas în bucătăria mexicană, dar se folosește și pentru tacos, sandvișuri sau simplu, ca friptură la grătar.

Pe scurt, friptura de skirt este o carne gustoasă, cu aromă bogată, preferată de bucătarii care știu să o gătească rapid și corect, pentru a păstra frăgezimea și suculența.

Echivalentul fripturii de skirt steak în măcelăriile din România nu este întotdeauna vândut sub același nume, dar uneori este găsită sub enumirea de „Fâșia de diafragmă” – cea mai apropiată variantă; este bucata subțire de carne care acoperă cavitatea toracică a vitei. Alteori e vândută sub denumirea de „carne de la buric”, „mușchiuleț de piept” sau chiar parte din „fleică”, în funcție de cum tranșează măcelarul.

În unele locuri o poți găsi sub denumirea de „carne pentru fajitas” sau „carne pentru grătar”, dacă măcelăria e mai modernă și vinde și tăieturi internaționale.

Rețetă pentru Fajitas

Când vă gândiți la o friptură apetisantă pentru prânz, vă îndreptați imediat către bucăți scumpe de friptură. Nu există nicio îndoială că acestea sunt fragede și delicioase, dar sunt și extrem de scumpe, mai ales în contextul economic actual. Friptura de skirt este a doua cea mai bună bucată de friptură și, sincer, ar putea fi chiar mai bună. Skirt este fragedă și aromată și se gătește în doar câteva minute, iar această rețetă de fajitas demonstrează că o puteți servi în multe feluri diferite, arată parade.com.

Ingrediente

450 g mușchi de vită

⅓ cană suc de lămâie verde

2 linguri ulei

2 căței de usturoi, tocați

2 lingurițe chimen

½ linguriță piper

1 ardei verde, tăiat felii

1 ceapă, tăiată felii

4 tortilla (18 cm)

½ cană smântână

1 cană de salată verde

½ cană de guacamole

Cum procedăm

Marinați carnea de vită în suc de lămâie, ulei, usturoi, chimen și piper, timp de minim 10 minute.

Grătiți 5 minute pe fiecare parte sau după gust. Adăugați apoi 1 ardei verde tăiat felii și 1 ceapă tăiată felii. Tăiați carnea în fâșii, pentru a fi mai ușor de servit.

Se așează cele patru tortilla, alternativ lipii, și se completează la moment cu friptura astfel preparată. Peste care adăugăm smântână, salată verde, guacamole și eventual alte sosuri, după preferințe.

Fajitas nu sunt altceva decât niște tortillas mexicane umplute nu dinainte, precum burritos, ci la moment și la libera inspirație.