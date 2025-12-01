De 1 Decembrie, am vrut să aflăm care este desertul ce reprezintă cel mai bine România în ochii celor care îl creează zi de zi. Am întrebat patru cofetari din țară ce prăjituri reprezintă, pentru ei, gustul autentic românesc. Am primit răspunsuri diverse, fiecare având la bază rădăcini tradiționale.

Rezultă că este practic imposibil de a identifica un anume desert semnificativ, fiecare dintre cei intervievați având o idee diferită.

Desertul reprezentativ pentru România

Robert Eisler, Cuptorul lui Robert, a menționat atât savarina, cât și amandina. „Dar amandină este”, a concretizat el.

„Există o nostalgie legată de prăjiturile de altă dată. Cred că amandina este mai cunoscută. Tradițional românesc sau adaptat românesc”, a declarat Robert pentru G4Food.

Andreea Andrei, Unique Cake, este de părere că desertul reprezentativ pentru România rămâne coliva clasică. „Colivă clasică, pentru că este un desert care nu se face în altă parte sau nu cu aceeași semnificație”, a menționat Andreea.

Daniela Alecse, L’Amande, a afirmat faptul că desertul semnificativ pentru români este cozonacul cu nucă, rahat și stafide. „Pentru că e tradițional și nimeni nu refuză o felie de cozonac”, a precizat Daniela.

Oana Epure, Oana’s Bakery, crede faptul că salamul de biscuiți sau gogoșile ocupă un loc semnificativ în imina românilor. „Așa a rămas din moși-strămoși. Noi facem Doboș, Alba ca zăpada, Televizor, Petre Roman”, a explicat ea.