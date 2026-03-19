Nicușor Dan, Emmanuel Macron, Friedrich Merz și ceilalți lideri europeni s-au așezat joi la prânzul de lucru din marja Consiliului European de la Bruxelles, alături de secretarul general al ONU, António Guterres, notează Mediafax.
La masa oficială s-au servit pâté en croûte cu legume de primăvară, file de vițel cu țelină în trei feluri și tartaletă cu mandarină și scorțișoară. Consiliul European a confirmat prezența lui Guterres la „working lunch”.
Dincolo de meniu, prânzul a avut o miză politică mult mai grea decât protocolul. În scrisoarea de invitație către lideri, președintele Consiliului European, António Costa, anunțase că l-a invitat pe Guterres pentru a discuta deteriorarea situației internaționale și modul în care Uniunea Europeană poate apăra multilateralismul împreună cu partenerii săi.
Pe agendă au intrat explicit Libanul, Gaza și Cisiordania, iar Costa a spus, înaintea reuniunii, că întâlnirea cu șeful ONU este importantă atât pentru apărarea ordinii internaționale bazate pe reguli, cât și pentru răspunsul la criza din Orientul Mijlociu.
Summitul din 19-20 martie de la Bruxelles este dominat de escaladarea militară din Orientul Mijlociu și de efectele ei asupra prețurilor la energie și securității energetice a UE. În paralel, liderii discută despre competitivitate, viitorul buget multianual, apărare, migrație și despre blocajul creat de veto-ul Ungariei privind împrumutul european de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina.
După prânz, liderii și Guterres au discutat posibile căi de ameliorare a situației dramatice din regiune.
Pentru România, prezența lui Nicușor Dan la Consiliul European vine cu o prioritate clară: găsirea unor soluții urgente pentru reducerea prețurilor ridicate la energie, care afectează atât populația, cât și industria.
