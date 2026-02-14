Dr. Daniela Stegaru, medicul de diabet, nutriție și boli metabolice, a explicat la emisiunea Fântâna de Sănătate realizată la G4Food de nutriționistul Tania Fântână, de ce lipsa de organizare duce, adesea, la un stil de viață dezordonat și, implicit, la obezitate.

„Pacienții ajung să aibă probleme de greutate, dincolo de background-ul genetic pe care nu îl putem modifica. Moștenim de la părinții noștri, de la bunicii noștri o anumită predispoziție către creșterea în greutate. Apoi vine dezorganizarea aceasta de zi cu zi. Alergăm foarte mult, nu avem timp să ne ocupăm de ceea ce mâncăm, nu avem timp să ne planificăm mesele în avans.

De cele mai multe ori sărim peste micul dejun sau luăm o cafea în viteză în drum spre serviciu. Eventual ne mai oprim la o patiserie, mai luăm de acolo un covrig. Cel mai grav este că luăm și pentru copii, că n-avem timp să le pregătim pachețelul și atunci le punem o felie de pizza sau un pateu cu cu brânză în geantă”, a explicat ea.

Săritul peste mese nu ne ajută

„Prânzul? N-avem timp să-l luăm, pentru că la serviciu suntem întotdeauna pe fugă. Ferice de cei care au o cantină la serviciu și care au posibilitatea să mănânce o mâncare caldă gătită acolo. După care venim în fugă acasă după ce mergem și de la copiii de la școală, de la grădiniță facem cumpărături și principala masă este cea de seară. Cea de seară, care întotdeauna va fi mai bogată din punct de vedere caloric, pentru că vorbim de un organism care toată ziua a făcut foamea, nu prea i-am dat ceea ce avea nevoie și care până la urmă își cere drepturile”, a mai arătat ea motivul pentru care ajungem să mâncăm seara mai mult.

În a ceste condiții, este aproape sigur că vom lua în greutate. „Vorbim de un creier obosit care va avea multe pofte în a doua parte a zilei. Pentru că am obosit, având multe probleme la serviciu, multe lucruri de rezolvat. Și toată această masă principală, bogată caloric, pe care noi o luăm seara, de cele mai multe ori și în familie, se continuă cu tolănitul la televizor, butonatul telecomenzii sau scroll pe telefon. Și, de fapt, nu mai consumăm din ceea ce am mâncat în a doua parte a zilei.

Alimentația, foarte importantă

Undeva în proporție de 30-40% din sănătatea noastră înseamnă alimentația. Dar noi petrecem extrem de puțin timp gândindu-ne ce vom mânca în ziua respectivă. Dacă petrecem atât de puțin timp pentru un lucru atât de important, ar trebui să le ridicăm un semn de întrebare”, a mai arătat medicul.

Ea a mai precizat că e important să ne planificăm mesele și să avem mâncare caldă la masa de prânz. Pentru că „nu se oprește lumea în loc dacă ne oprim 10 minute să luăm masa”. „Este mai ușor să ne punem un pachețel de mâncare în geantă și la serviciu, să ne luăm o pauză de 10 minute și să și să mâncăm. Creierul poate să perceapă că am mâncat”, a mai explicat ea