Deși peptidele fabricate în laborator sunt promovate ca un remediu universal, ele nu sunt reglementate de FDA și prezintă riscuri grave, avertizează experții. Substanțele ajung în SUA din China și sunt injectate de utilizatori fără supraveghere medicală, scrie Mediafax.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Peptidele injectabile de pe piața gri au devenit populare printre persoanele obsedate de îmbunătățirea performanțelor corporale prin orice mijloace. Acestea au denumiri precum BPC-157, GHK-Cu sau TB-500, scrie The Guardian.

Pe platforme precum Discord și Telegram, utilizatorii susțin că peptidele ajută la recuperarea după leziuni, performanța atletică, pierderea în greutate și somnul.

În rândul lucrătorilor din domeniul tehnologic din zona Bay Area, peptidele au devenit un simbol al statutului social. Fondatorii startup-ului Superpower păstrează flacoane în frigiderul de la birou. Le injectează în timpul pauzei de prânz. La un „peptide rave” din San Francisco, participanții au urmărit un bărbat îmbrăcat în halat de laborator. Acesta le-a demonstrat cum se injectează peptidele lichide.

Peptidele sunt lanțuri scurte de aminoacizi. Peste 100 de medicamente aprobate de FDA sunt pe bază de peptide, inclusiv insulina și Ozempic. Peptidele injectabile de pe piața gri nu sunt aprobate de FDA. Compușii experimentali nu dispun de date fiabile privind siguranța. Uneori sunt versiuni contrafăcute ale medicamentelor aprobate, cumpărate la prețuri mici de la distribuitori online. BPC-157 și TB-500 sunt versiuni sintetice ale proteinelor care se găsesc natural în organism. Sunt populare sub numele de „Wolverine stack”, bazat pe presupusele similitudini cu proprietățile regenerative ale personajului din film.

„Nu s-a demonstrat niciodată că acești compuși au vreun beneficiu care să justifice utilizarea lor terapeutică la oameni”, spune Adam Taylor de la Universitatea Lancaster.

FDA avertizează că peptidele prezintă „riscuri grave pentru siguranță”, inclusiv reacții alergice. Agenția a interzis producția acestora de către farmaciile din SUA. Utilizarea personală rămâne legală. Aceste substanțe nu pot fi direcționate către o zonă specifică. Pot „activa căi în țesuturi care sunt dăunătoare pentru sănătate”, spune Taylor. Dacă aveți un cancer în stadiu incipient despre care nu știați, peptidele îl pot accelera. Alte riscuri includ acromegalia, mărirea problematică a oaselor și organelor. O injecție eșuată poate provoca paralizie musculară, cicatrici și septicemie.

În iulie, două femei au fost spitalizate cu limba umflată și probleme de respirație după injecții cu peptide la un „festival anti-îmbătrânire” din Las Vegas.

Peptidele sunt vândute online, etichetate „numai pentru scopuri de cercetare”, ca o portiță legală. O mare parte provine din China. Importurile de compuși hormonali și peptidici au atins 328 de milioane de dolari în primele trei trimestre ale anului 2025, față de 164 de milioane în aceeași perioadă a anului precedent.

„Oamenii semnează documentele care atestă că înțeleg riscurile”, spune Taylor. Acest lucru elimină răspunderea furnizorului. „Oamenii se transformă de fapt în cobai de laborator”.

Dr. Nitai Gelber, medic specialist în medicina sportivă din Toronto, observă o creștere bruscă. „În ultimul an, a fost o activitate neîntreruptă”, spune el despre pacienții care întreabă despre peptide. Medicii recomandă pacienților să înceteze. „Dacă aveți febră, reacții la locul injectării sau simptome neurologice noi, opriți imediat administrarea”, avertizează dr. Avinish Reddy din Los Angeles.