Știm că avem pentru micul dejun o serie de variante foarte hrănitoare și diverse de mâncat. Putem apela cu încredere la lactate, ouă, cereale, zacuscă, salată de vinete, humus, guacamole, dar, din când în când, ne este dor și de un sandviș sau de gustul de mezel. Mulți am crescut cu acest aliment sau pur și simplu vedem la cei din jur și vrem și noi să mâncăm sau măcar să gustăm.

Avem acum și opțiuni sănătoase de „mezeluri”. Nu suntem obligați să le luăm pe cele gata feliate și ambalate în plastic de la supermarket, cu termen de valabilitate de luni și luni de zile.

1. Există mezeluri sănătoase?

Da, dar depinde de modul de preparare și ingrediente. Cele mai sănătoase variante sunt:

Din carne slabă, neprocesată excesiv (pui, curcan, vită). Mezelurile pot fi de fapt bucăți de carne slabă, proaspăt gătită.

Fără nitriți sau conservanți artificiali.

Fără adaos de zahăr sau arome artificiale.

Exemple de variante mai sănătoase:

Piept de curcan fiert, felii subțiri. Merge grozav în sandvișurile celor mici sau ca variantă de mic dejun de luat la pachet.

Pui sau vită afumată natural, fără aditivi.

Salam crud uscat de casă (făcut fără nitriți), în cantitate mică.

2. Ce să verifici pe etichetă

Când alegi mezeluri, uită-te la:

Sare: ideal <1,5 g sodiu/100 g.

Grăsimi saturate: cât mai puține.

Proteine: să fie dominantă, nu grăsimea sau apa adăugată.

Aditivi: evită nitriții (E250), glutamatul monosodic și coloranții artificiali.

Zahăr adăugat: unele produse conțin zahăr pentru aromă.

Și musai uită-te la câte ingrediente sunt pe lista de ingrediente. Dacă sunt 2 rânduri, treci mai departe și alege altceva pentru mesele tale. Poftele mai pot fi învățate, ca și așteptarea are rostul ei.

3. Recomandări de consum

Cantitate săptămânală: 100–150 g mezeluri sănătoase, de 1–2 ori pe săptămână.

Ideal să le consumi împreună cu legume proaspete pentru fibre și minerale și pâine integrală sau crackersi de secară sau leguminoase.

Evită consumul zilnic sau cantitățile mari de mezeluri procesate cu aditivi.

4. Rețete simple de mezeluri făcute acasă

1. Piept de curcan fiert aromatizat

Ingrediente:

500 g piept de curcan

1 linguriță boia dulce

1/2 linguriță piper

1 linguriță usturoi granulat

1 lingură ulei de măsline

Mod de preparare:

Amestecă condimentele și unge carnea. Pune într-o pungă sigilată și lasă la marinat 1–2 ore. Fierbe la abur sau coace la 180°C timp de 25–30 minute până e gătită. Lasă să se răcească și feliază subțire pentru sandvișuri. Păstrează în frigider într-o caserolă de sticlă.

2. Salată de pui afumat acasă

Ingrediente:

2 piepturi de pui afumat natural (sau făcut în casă la cuptor cu lemn; dacă nu aveți așa ceva acasă, airfryer-ul poate fi o unealtă de ajutor)

1 linguriță ulei de măsline

Legume proaspete: ardei, castravete, roșii cherry

Condimente: oregano, piper, lămâie

Mod de preparare:

Taie puiul feliuțe subțiri. Amestecă cu legumele și stropește cu ulei și lămâie. Potrivește gustul cu condimente.

Această rețetă e sursă de proteine de calitate și foarte săracă în sare și grăsimi saturate, spre deosebire de mezelurile din comerț.

Mezelurile clasice din comerț nu trebuie să fie baza dietei. Este păcat să ne batem joc de sănătatea noastră când avem atât de multe alte opțiuni. Preparatele de casă oferă control asupra sării și aditivilor și sunt mult mai sigure pentru sănătate.