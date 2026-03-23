Scăderea pe piețele internaționale în 2025 a vânzărilor de cava, spumantuș spaniol, a fost mai accentuată, de 18,68%, în timp ce pe piața internă reculul a fost de doar 2,48%, notează La Vanguardia.

Cauzele scăderii vânzărilor de cava

Seceta persistentă din anii anteriori, care a afectat semnificativ producția, milioanele de sticle de vinuri spumante din afara DO Cava vândute de grupul Henkell Freixenet pe piețele DACH (Germania, Austria și Elveția) sub pretextul compensării scăderii cantității de struguri din cauza urgenței climatice, scăderea globală a consumului de vin, devalorizarea dolarului sau creșterea tarifelor impuse de administrația Trump, precum și alte turbulențe geopolitice și economice, au făcut ca vânzările de cava să se prăbușească. Acestea au scăzut cu 13% în 2025 față de anul anterior, ajungând la 190 de milioane.

În 2023 (cu doi ani înainte) s-au vândut 253 de milioane de sticle de cava, iar anul trecut s-a atins minimul, cu 190 de milioane. Sunt cu 63 de milioane de sticle mai puțin în doi ani (dintre care până la 24,4 milioane concentrate pe piața germană). Între 2024 și anul trecut, scăderea a fost de 28 de milioane de sticle. În 2025, vânzările globale au scăzut cu 12,88%.

Scăderea pe piețele internaționale în cursul anului trecut a fost sensibil mai accentuată (18,68%), în timp ce pe piața internă reculul a fost de doar 2,48%. În 2025 s-au exportat în total 113,9 milioane de sticle, iar pe piața națională s-au vândut 76,1 milioane de sticle. Prețul mediu al unei sticle s-a situat în 2025 în jur de 11 euro.

Un efort semnificativ de repoziționare a produsului

Potrivit lui Rafael del Rey, de la consultanța independentă Del Rey AWM, „cava face un efort notabil de repoziționare (creșterea prețului mediu cu 9,6%) într-un moment delicat pentru vânzările de vin în general și de spumante în special”. El consideră că este o strategie lăudabilă în încercarea de a genera mai multă valoare, dar că în 2025 nu pare să-și arate încă rezultatele. Analizând datele Agenției Fiscale Spaniole, el afirmă că s-a produs o scădere importantă a cifrei de afaceri de 11,6%, până la 358,9 milioane de euro.

Urmărirea atentă a ceea ce fac concurenții (în principal Franța și Italia), evoluția diferitelor subcategorii de vinuri spumante și comportamentul acestora pe diverse piețe este acum, potrivit lui Rafael del Rey, „mai importantă ca niciodată”. El amintește, de asemenea, că „pe lângă preț, există și alte elemente esențiale pentru vânzare, precum imaginea, gustul și capacitatea de distribuție”.

Reduceri pe piața spumantului în general

În cele patru piețe internaționale principale, scăderile au fost semnificative: Belgia (-13,54%), Statele Unite (-18,42%), Regatul Unit (-11,99%) și Suedia (-13,40%). Și mai accentuat a fost reculul în Franța, care ocupă locul al șaselea ca piață internațională pentru cava (-25,40%), în Germania, care ani la rând a fost piața principală și care acum a coborât pe locul al șaptelea (-39,93%), în Japonia (-38,80%) și în Rusia (-36,38%). În schimb, vânzările în Brazilia au crescut cu 6,43%, în Mexic cu 12,17%, iar în Argentina, deși comercializarea de cava este încă foarte redusă, cu 172,5%.

DO Cava a generat 2.050 de milioane de euro în 2025 (cu 10% mai puțin față de anul anterior). Ca valoare, cava reprezintă în Catalonia 90,3% din totalul vinurilor spumante, iar în Spania 73,8%, potrivit datelor barometrului de consum al companiei de cercetare de piață Circana. Acest lucru confirmă, potrivit președintelui Consiliului de Reglementare, Javier Pagés, că „consumatorul susține sigiliul DO”.

Catalonia conduce consumul în Spania cu 33,7% din total, urmată de Comunitatea Valenciană (14,5%), Andaluzia (12,6%), Madrid (7,2%) și Insulele Canare (6,6%).

În plus, cava reprezintă 60% din producția de struguri cu denumire de origine din Catalonia. 70% din viile catalane sunt destinate producerii de cava, care însumează 35% din exporturile de vin cu DO la nivel național. Și rămâne vinul spaniol cel mai exportat din lume, prezent în peste 130 de țări.

„2025 a fost anul consolidării pariului pe calitate, pe maturări îndelungate și pe zonificarea originii, ceea ce s-a tradus printr-o creștere a valorii în detrimentul volumului.”

Javier Pagés a subliniat, în cadrul prezentării rezultatelor la Barcelona, că segmentele de produse cu valoare adăugată mai mare „reprezintă un potențial important”. El a adăugat că este convins că 2025 va fi ultimul an cu scăderi atât de pronunțate ale vânzărilor, având în vedere recolta mai bună de anul trecut și perspectivele unei vendemii bune în 2026.

Creștere pe segmentul premium

Creșterea vânzărilor de altfel s-a înregistrat în special la categoriile premium:

Cava de tip Gran Reserva: +6,09%

Cava de Paraje Calificado: +82,35%

Președintele Consiliului de Reglementare a evidențiat și importanța socială a sectorului:

peste 38.000 de hectare de viță-de-vie

5.957 exploatații viticole

aproximativ 6.200 de familii de viticultori

circa 200 de crame

12.000 de locuri de muncă directe și indirecte

Referitor la piața americană, Javier Pagés a subliniat că este „interesantă” pentru segmentul premium de cava și a încurajat „perseverența” pe această piață.

Scăderea vânzărilor din 2025 nu a surprins Consiliul de Reglementare al Cava. Potrivit președintelui, vânzările au scăzut din cauza lipsei de produs provocate de reducerea producției din cauza secetei. În 2022 s-au recoltat 276,8 milioane de kilograme de struguri, în 2023 au fost 213,8 milioane, în 2024 – 219 milioane, iar în 2025, deși încă sub o recoltă normală, s-a înregistrat o creștere de 26%, până la 278 de milioane de kilograme.

Totuși, scăderea cauzată de secetă a contribuit la creșterea prețului mediu.

Javier Pagés a recunoscut că nici „contextul global nu ajută”, dar a pledat pentru continuarea strategiei bazate pe valoare, nu pe volum, prin colaborarea actorilor din sector și sprijinul autorităților. El a afirmat că totuși „cava este un brand puternic și un reper al vinurilor spumante la nivel mondial, precum și un mare ambasador al Cataloniei și al întregii Spanii”.