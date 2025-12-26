La prima vedere, pare o întrebare neobișnuită. Totuși, într-o perioadă în care Marea Britanie (și nu numai) caută soluții durabile pentru încălzire și reducerea emisiilor de carbon, răspunsul ar putea fi chiar sub picioarele fermierilor: bălegarul de vacă, notează BBC.

Dejecțiile bovinelor pot fi transformate în biometan, un gaz regenerabil care este deja utilizat pentru alimentarea sistemelor de încălzire centrală din aproximativ un milion de locuințe din Marea Britanie. Potrivit organizației Green Gas Taskforce, există un potențial enorm de extindere a acestei tehnologii, suficient pentru a încălzi până la 15 milioane de locuințe.

Unul dintre fermierii care aplică deja această soluție inovatoare este Richard Clothier, producător de lapte din Somerset, care descrie bălegarul de vacă drept „petrolul brut al naturii”.

De la gunoi de grajd la energie verde

Pe dealurile din Somerset, lângă Bruton, Richard Clothier privește bălegarul cu alți ochi decât majoritatea oamenilor. Într-un grajd plin de vaci, el curăță podeaua cu lopeți tradiționale, deși, în mod normal, această muncă este realizată de roboți. Pentru el, nu este o activitate degradantă, ci una plină de potențial.

„Acesta este petrolul brut al naturii”, spune el. „Este un deșeu extrem de valoros din punct de vedere energetic.”

Familia Clothier crește vite de peste 200 de ani, iar în 2013 a făcut un pas decisiv spre energia regenerabilă, investind 4 milioane de lire sterline într-o instalație de biogaz care transformă deșeurile provenite de la vaci în metan.

Cum funcționează procesul?

Bălegarul este colectat în rezervoare uriașe și pompat într-un digestor anaerob (AD). Aici, în absența oxigenului, bacteriile descompun materialul organic.

„Bacteriile metanogene consumă materia solidă și produc cantități mari de metan”, explică Richard Clothier. „Noi captăm acest gaz sub cupolele instalației.”

Metanul rezultat este apoi curățat și reglat pentru a respecta standardele de siguranță, după care este injectat direct în rețeaua națională de gaze. O parte din energie este folosită chiar la fața locului, pentru a alimenta fabrica de brânzeturi Wyke Farms, afacerea de familie a fermierului.

„Ne producem 100% din energia de care avem nevoie”, afirmă Clothier. „Este benefic atât pentru planetă, cât și pentru afacerea noastră.”

Câte locuințe pot fi încălzite astfel?

Instalația de biogaz a fermei Wyke Farms produce suficient metan pentru a încălzi aproximativ 10.000 de locuințe pe an. Este un exemplu concret al modului în care agricultura și energia verde pot colabora eficient.

Iar acesta este doar începutul.

Un potențial uriaș, insuficient valorificat

În fiecare an, vacile din Marea Britanie produc aproximativ 90 de milioane de tone de dejecții lichide. Cu toate acestea, doar 2,5% din această cantitate ajunge în instalații de digestie anaerobă.

De ce? Principalul obstacol îl reprezintă costurile ridicate de instalare ale acestor sisteme, în ciuda beneficiilor evidente: energie regenerabilă, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și posibilitatea de a vinde surplusul de energie în rețea.

Din acest motiv, mai multe organizații de mediu și grupuri de lobby susțin acum campanii pentru extinderea utilizării biogazului în agricultură.

Este biometanul cu adevărat o soluție verde?

Susținătorii acestei tehnologii afirmă că biometanul este una dintre cele mai eficiente forme de energie regenerabilă disponibile în prezent. Pe lângă faptul că valorifică un deșeu inevitabil, procesul reduce emisiile de metan care ar fi ajuns oricum în atmosferă.

Criticii avertizează însă că această soluție nu este suficientă de una singură pentru a rezolva problema energetică, dar majoritatea experților sunt de acord că biogazul poate juca un rol important într-un mix energetic sustenabil.

Transformarea bălegarului de vacă în energie nu mai este o curiozitate, ci o realitate funcțională. Cu investiții adecvate și sprijin, fermele ar putea deveni adevărați producători de energie verde.

Ceea ce odinioară era considerat un simplu deșeu ar putea contribui semnificativ la încălzirea locuințelor și la combaterea schimbărilor climatice. Uneori, soluțiile cele mai eficiente sunt chiar acolo unde ne așteptăm mai puțin.