Cele mai mari salarii medii nete s-au înregistrat pe final de 2025 în IT, în ciuda turbulențelor din piață, iar cele mai mici sunt în sectorul HoReCa, arată cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică, aferente lunii noiembrie. Care sunt celelalte sectoare cu salarii mult peste/ sub medie? Economedia vă prezintă clasamentele domeniilor cu cele mai mari și cu cele mai mici venituri, conform Economedia.

Câştigul salarial mediu net din România a ajuns în noiembrie anul trecut la 5615 lei, în creştere cu 123 lei (+2,2%) față de luna octombrie 2025, arată datele Institutului Național de Statistică. Comparativ cu luna noiembrie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu doar 4,2%.