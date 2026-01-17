Cele mai mari salarii medii nete s-au înregistrat pe final de 2025 în IT, în ciuda turbulențelor din piață, iar cele mai mici sunt în sectorul HoReCa, arată cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică, aferente lunii noiembrie. Care sunt celelalte sectoare cu salarii mult peste/ sub medie? Economedia vă prezintă clasamentele domeniilor cu cele mai mari și cu cele mai mici venituri, conform Economedia.
Câştigul salarial mediu net din România a ajuns în noiembrie anul trecut la 5615 lei, în creştere cu 123 lei (+2,2%) față de luna octombrie 2025, arată datele Institutului Național de Statistică. Comparativ cu luna noiembrie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu doar 4,2%.
Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (12.931 lei) și în activităţi de editare (care include și editarea software), cu o medie de 10.919 lei.
Astfel, în ciuda turbulențelor care afectează piața internațională (și pe cea locală), a concedierilor, a restrângerilor de echipe și a modificărilor legislative, IT-ul rămâne în fruntea clasamentului în ceea ce privește salariile.
Conform Studiului ANIS 2025, numărul angajaților din sectorul IT a ajuns la aproape 196.000 în 2024, în creștere față de anul anterior, dar sub nivelul record din 2022. În același timp, companiile semnalează un interes crescut pentru competențe avansate: AI, cloud, cybersecurity, arhitecturi complexe. Potrivit celor din industrie, în 2026, competitivitatea industriei va depinde direct de capacitatea de adaptare a forței de muncă.
Alte domenii cu salarii mari sunt din zona energiei și în transporturi aeriene.
Cele mai mari salarii medii nete în luna noiembrie, conform INS
- Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; activităţi de servicii informatice – 12.931 lei
- Informaţii şi comunicaţii – 11.294 lei
- Activități de editare – 10.919 lei
- Extracţia petrolului brut şi a gazelor natural – 10.634 lei
- Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului – 10.400 lei
- Transporturi aeriene – 10.309 lei
- Fabricarea produselor din tutun – 10.124 lei
- Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii – 9440 lei
- Intermedieri financiare şi asigurări – 9150 lei
- Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) – 9127 lei
Cât se câștigă în HoReCa
La polus opus, cele mai mici salarii sunt în zona de hoteluri şi restaurante (3403 lei) și în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (3468 lei).
HoReCa, domeniu care e constant la coada listei atunci când vine vorba de salarii, a fost afectat recent și de modificările fiscale. Operatorii din HoReCa (hoteluri, restaurante și cafenele) din România raportează o scădere a traficului de clienți de 5–15% după noile măsuri fiscale, iar Radu Savopol, președintele HORA (Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor din România), a spus că această perioadă triază jucătorii care nu au o strategie pe termen lung.
Cele mai mici salarii medii nete în luna noiembrie:
- Hoteluri şi restaurante – 3403 lei
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – 3468 lei
- Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite – 3830 lei
- Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor – 4012 lei
- Industria alimentară – 4229 lei
- Colectarea, tratarea si eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile; activităţi şi servicii de decontaminare – 4253 lei
- Agricultură, vânătoare şi servicii anexe – 4331lei
- Alte activităţi industriale n.c.a. – 4381 lei
- Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport – 4535 lei
- Activităţi de spectacole, culturale şi recreative – 4641 lei